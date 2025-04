Nie chciał opuścić wynajętego mieszkania. Przyjechali policjanci. 40-latek „zamieszka” w celi

Setki martwych kur wyrzucone do lasu pod Nidzicą. Leśnicy w szoku!

Gołdap. Policjanci musieli rozwiązać spór właściciela i lokatora. Zaskakujący finał

Do zdarzenia doszło w środę (2 kwietnia) wieczorem, kilkanaście minut przed godz. 21. Gołdapska policja otrzymała zgłoszenie, że w jednym z lokali do wynajęcia na terenie Gołdapi właściciel ma problem z najemcą. Mężczyzna nie miał pieniędzy, aby opłacić wynajem. Co więcej, nie chciał opuścić lokalu. Niezbędna okazała się interwencja policji. Mundurowi ustalili dane mężczyzny.

- Okazało się, że 40-latek jest poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Koszalinie i ma do odbycia karę pozbawienia wolności. Funkcjonariusze zatrzymali mieszkańca Piły i umieścili go w policyjnej celi. Następnie poszukiwany został odwieziony do aresztu śledczego, gdzie odbędzie zasądzoną karę - relacjonuje mł. asp. Marta Domańska z Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi.

