i Autor: Shutterstock (2) Zdj. ilustracyjne.

Kradzież

Ukradł food trucka, teraz ma kłopoty! Zamiast burgera więzienna stołówka?

Współpraca policjantów z Barczewa (woj. warmińsko-mazurskie) z dzielnicowym doprowadziła do odzyskania skradzionej przyczepy gastronomicznej o wartości 20 000 zł. Food truck wrócił do właściciela. W sprawie zatrzymany został 47-letni mieszkaniec gminy Barczewo, który ma zarzut kradzieży. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.