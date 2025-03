Napad śmiechu w Ostródzie. Rabuś-fajtłapa liczył na fortunę. Miś przytulanka jak "nagroda" pocieszenia

Pożar zabrał im cały dobytek. Strażacy tłumaczą, dlaczego nie mogli ruszyć do akcji

Były lepsze miejsca na skok, ale Piotr K. uznał, że najciemniej pod latarnią. I tak właśnie w centrum Ostródy, przy samej komendzie policji, postanowił napadać na stację Orlen. W ostatnich godzinach 2023 roku, uzbrojony w rewolwer na gumowe kule, punktualnie o godz. 20:30 wszedł do środka i od razu przeszedł do działania.

Rabuś zaczął niczym w hollywoodzkim filmie. - To jest ku…a napad, wypie…..ć – wykrzyczał, oddając pokazowy strzał z pistoletu (jak się później okazało na gumowe kule) w ladę z prezerwatywami.

Pracownicy i klient stacji zastosowali się do polecenia aż za dobrze. Wszyscy rzucili się do ucieczki, zostawiając rabusia samego. I wtedy zaczęły się poważne problemy rabusia. Plan zakładał zabranie gotówki, ale 42-letni Piotr K. najwyraźniej nie przewidział, że kasy fiskalne nie otwierają się na krzyk. Szarpał, ciągnął, próbował – nic.

Wybiegł z misiem, ale musiał go oddać policji

Piotr K. nie dawał za wygraną. Nie mogąc liczyć na pieniądze, postanowił, że nie wyjdzie z pustymi rękami. Sięgnął więc po jedyny dostępny łup – białego pluszowego misia wartego 149,90 zł. Z zabawką pod pachą wybiegł ze stacji.

Gdyby Piotr K. poświęcił chwilę na rekonesans, może zauważyłby, że sylwester to idealny czas na tankowanie radiowozów. Właśnie w momencie, gdy nasz niedoszły gangster próbował uciekać, na stację podjechali policjanci. Ich plany były proste – zatankować, zjeść hot doga i jechać na nocną służbę. Nie spodziewali się, że zamiast tego przyjdzie im rozbrajać rabusia.

Policjanci obezwładnili go bez większego wysiłku, odebrali broń i spisali, co dokładnie zginęło ze stacji. Lista strat: lekko roztrzaskane stoisko z prezerwatywami i jeden pluszowy miś. Trudno powiedzieć, co bardziej rozbawiło funkcjonariuszy.

Sąd był mniej pobłażliwy

Sprawa szybko trafiła do Sądu Okręgowego w Elblągu, który skazał Piotra K. na 4 lata i 3 miesiące więzienia. Teoretycznie mogło być gorzej – groziło mu nawet 20 lat. Sędzia uznał jednak, że choć bandycie ewidentnie brakowało talentu w swoim fachu, to jednak broń (nawet na gumowe kule) i groźby nie były żartem.

Nie sporządzono uzasadnienia wyroku. Może i lepiej – pewnie trudno byłoby powstrzymać śmiech przy jego pisaniu. Jedno jest pewne: Piotr K. w więzieniu raczej nie będzie budził respektu. Gdy inni więźniowie dowiedzą się, że jego „wielki skok” zakończył się przytulaniem pluszowego misia, mogą nie dać mu spokoju. A sam miś to wręcz pamiątka po jednym z najbardziej absurdalnych napadów ostatnich lat.