Z Grecji przywiozłam bajeczny sposób na pranie ręczników. Dzięki temu wyrzuciłam z domu płyn do płukania. Ręczniki po praniu pachną niczym wiosenna łąka

Gdzie wlać ocet do pralki na pranie ręczników? Sprzątaczka pokazała mi, jak zrobić to poprawnie. Ocet wlany w to miejsce sprawi, że ręczniki po praniu będą idealnie mięciutkie

Dlaczego płyny do płukania nie powinny być stosowane do prania ręczników?

Płyny do płukania nadal są bardzo popularne. Nadają praniu piękny zapach i niwelują stęchliznę. Wielu ekspertów zaleca jednak, by używanie płynów do płukania mocno ograniczyć. Mogą one bowiem działać na szkodę tkanin. Płyn do płukania oblepia cząstki materiału i sprawia, że staje się ona twardszy i bardziej sztywny. Ręczniki prane w płynie do płukania są nieprzyjemne w dotyku i mogą drażnić skórę. Płyny do płukania mogą również wywoływać alergie skórne. Jeżeli Twoje ręczniki po praniu nie pachną najlepiej to sprawdź, czy pralka nie wymaga gruntownego czyszczenia. Pleśń i osady odkładające się na gumowych elementach mogą powodować brzydkie zapachy prania.

Z Grecji przywiozłam rewelacyjny sposób na pachnące pranie ręczników. Kilka kropel wystarczy

Wiele osób lubi, jak ręczniki ładnie pachną. Dzięki temu wycieranie nimi skóry jest przyjemniejsze. Rezygnując z płynów do płukania nie musisz rezygnować również z miłych zapachów. Koleżanka z Grecji zdradziła mi, że u nich wiele osób do prania ręczników używa olejków eterycznych. Kilka kropel ulubionego olejku eterycznego dodanego razem z płynem do prania sprawi, że ręczniki będą przepięknie pachnieć. Olejek wymiesza się w detergentem i wodą dlatego nie musisz obawiać się, że pobrudzi on ręczniki. Odkąd przetestowałam ten sposób to nie wyobrażam sobie prania ręczników inaczej. Są one mięciutkie i pachnące przez długi czas.

Quiz tylko dla doświadczonych kobiet. Twoja babcia miałaby w tym quizie 10/10 Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na wybielenie firanek jest: Upranie ich w ocćie Pranie z dodatkiem sody oczyszczonej Namoczenie ich z dodatkiem płynu do mycia naczyń Dalej