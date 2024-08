Wsyp 50 g tego proszku do wody i przetrzyj kabinę prysznicową. Usunie kamień i zacieki bez szorowania. Czyszczenie kabiny prysznicowej

Gdzie wlać ocet do pralki na pranie ręczników? Sprzątaczka pokazała mi, jak zrobić to poprawnie. Ocet wlany w to miejsce sprawi, że ręczniki po praniu będą idealnie mięciutkie

Zacieki z wody i kamień osadzające się na kabinie prysznicowej to bardzo trudne zabrudzenia. Ich usunięcie często wymaga szorowania i kilkukrotnego czyszczenia. W sklepach znajdziesz specjalne detergenty przeznaczone do czyszczenia kabin prysznicowych. W ostatnim czasie jednak wiele osób rezygnuje z kupnej chemii na rzecz domowych sposobów sprzątania. Metody naszych babć są równie skuteczne, a przy tym o wiele tańsze. Pozwalają również zaoszczędzić miejsce w szafkach ponieważ nie trzeba mieć osobnych płynów do czyszczenia różnych powierzchni. Usuwanie kamienia i osadów z kabiny prysznicowej to trudne zadanie. Najlepiej podejść do niego z odpowiednim środkiem czyszczącym. W tym przypadku najlepiej sprawdzi się soda oczyszczona.

Wymieszaj sodę oczyszczoną z wodą w proporcjach 1:1. Powinna powstać gęsta pasta, która z powodzeniem możesz nałożyć w najbardziej zabrudzone części kabiny prysznicowej. Odczekaj około 30 minut i wszystko dokładnie umyj mieszanką wody i płynu do szyb. Na duże zabrudzenia możesz zaaplikować mieszankę sody oczyszczonej i kwasku cytrynowego. Takie połączenie usunie każdy kamień i osad. Soda oczyszczona świetnie rozpuszcza zacieki i ma działanie przeciwbakteryjne. Kwasek cytrynowy, podobnie jak ocet, usuwa kamień i osady w wody. Kwasowy odczyn nadaje się najlepiej na tego rodzaju zabrudzenia. Aby utrzymać kabinę prysznicową w czystości myj ją raz na dwa tygodnie.

