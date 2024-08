Wlej 50 ml tego płynu i nastaw pranie firanek. Usunie wszystkie plamy i odświeży kolor. Jak delikatny wybielacz. Pranie firanek

Wlej 50 ml tego płyny i nastaw pranie firanek. Nigdy wcześniej nie były takie czyste

Prawie nikt nie zdaje sobie sprawy, że firanki i zasłonki to jedne najbardziej brudnych przedmiotów w całym mieszkaniu. Zbierają się na nich ogromnie ilości brudu. Na firankach osadzają się zabrudzenia z powietrza, smog, spaliny, a także domowe osady po gotowaniu. Brudne firanki wpływają na jakość wdychanego powietrza w pomieszczeniach. Eksperci wskazują, że firanki powinno prać się o wiele częściej niż tylko przy okazji mycia okien. Rób to przynajmniej raz na kwartał.

Tkaniny, z których wykonywane są firanki należą do tych delikatniejszych. Najczęściej do produkcji firanek wykorzystuje się żakard, tiul i woal. Pranie tych materiałów w wysokich temperaturach oraz na wysokich obrotach może skończyć się uszkodzeniem firanek. Jak jedna dobrać wszystkie zabrudzenia? Do prania firanek przydadzą się sposoby naszych babć. Jednym z nich jest dodanie wysokoprocentowego alkoholu do prania. Do komory na płyn do prania wlej 50 ml alkoholu, może to być czysta wódka. Nastaw pranie firanek w programie delikatnym. Alkohol wlany do szufladki na płyn zmiesza się z wodą i nie zniszczy pralki. Posiada on właściwości antybakteryjne i doskonale dopiera trudne do usunięcia zabrudzenia. Świetnie usuwa brzydkie zapachy z materiałów i wywabia plamy. Firanki pranie z dodatkiem alkoholu będą przyjemnie pachniały i będą idealnie czyste.

Jak to wyczyścić?