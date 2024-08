Przechowuj koperek i natkę w ten sposób, a będą świeże przez kilka tygodni. Słoik, woda i do dzieła. Przechowywanie koperku w lodówce

Wlewam 100 ml do szklanki i chowam do szafki. Mole spożywcze uciekają w popłochu. Po 3 dniach mam spokój z molami. Sposób na pozbycie się moli spożywczych

Świeży koperek i natka pietruszki to zdecydowanie smaki lata, które każdy z nas pragnie zachować na późniejsze chłodne dni. Polacy używają ich w swojej kuchni niemalże do wszystkiego - doprawiamy nimi zupy, sosy, a nawet posypujemy ziemniaki. Nic zatem dziwnego, że wiele osób mrozi koperek i natkę, aby móc odtworzyć ten niepowtarzalny smak w zimowych obiadach rodzinnych. I o ile mrożenie koperku na zimę nie jest zbyt skomplikowane, gdyż wystarczy go drobno pokroić, umieścić w pojemniczkach i umieścić w zamrażalniku, to jest jeszcze jeden sposób na przedłużenie świeżości koperkowi i natce pietruszki. Dzięki temu te zioła nawet trzymane w lodówce, będą świeżutkie przez kilka tygodni. Wystarczy, że przygotujesz słoiki i wodę.

Jak przedłużyć świeżość koperku i natki?

Na profilu @pomyslowe.panie.domu na Instagramie znalazł się znakomity sposób na przedłużenie świeżości ziół. Przygotuj mały słoiczek z wodą i umieść w nim zioła, aby końcówki ich łodyżek były zanurzone w wodzie. Następnie nakryj je większym słoikiem i go zakręć. Pamiętaj, aby zmieniać wodę co 3 dni. "Tak przechowywane pietruszka i koperek mogą wytrzymać świeże nawet do kilku tygodni" - przekonują pomysłodawczynie.

