To jeden z najpiękniejszych zapachów. Perfumy, które odmieniły świat. Romantyczne aromaty bazujące na czarnej porzeczce

Coco Chanel powiedziała kiedyś, że „nie ma elegancji bez perfum. Są niewidzialnym, niezapomnianym i niedoścignionym dodatkiem". Nie sposób się z tym nie zgodzić. Perfumy to symbol elegancji i luksusu. Roztaczają one wokół nas aurę tajemniczości i sprawiają, że jesteśmy lepiej postrzegani. Zapachy przywołują wspomnienia i są swego rodzaju obietnicą kolejnego spotkania. Marka Armani ma w swoim CV wyjątkowe perfumy, które już od ponad 10 lat zniewalają i poruszają wszystkie zmysły. Kompozycja Si została wydana w 2013 roku, a jej twórcą jest Christine Nagel. Bazą Armani Si jest czarna porzeczka. Obecnie na rynku znajdziesz kilka wersji tego zapachu, a my przestawimy Ci je wszystkie.

SI Armani

Doskonałą definicję istoty włoskiego gustu kryje w sobie woda perfumowana dla kobiet Armani Sì. Zapach stworzono dla wszystkich stylowych i charyzmatycznych przedstawicielek płci pięknej. Połączenie nut kwiatowych czarnej porzeczki i frezji odgrywa emocjonalny koncert, dzięki któremu powiesz sì – po włosku: tak – wolności, marzeniom, miłości i samej sobie.

SI Intense Armani

Nadaje klasycznej ścieżce zapachowej Sì cieplejszy charakter, łącząc nektar z czarnej porzeczki z aksamitnym kwiatowym sercem i zmysłowym bukietem wanilii. Nowy, drogocenny flakon wielokrotnego użytku został zaprojektowany z myślą o trwałości. Kultową, misternie wykonaną butelkę zdobi złote logo Sì wytłoczone w szkle.

SI Passione Armani

Początkowe nuty roztaczają aromat nektaru z czarnej porzeczki, doprawionej soczystą gruszką. Wyrafinowane połączenie ciepłej wanilii, subtelnego kwiatu róży, jaśminu i niezwykłego heliotropu tworzy zmysłową, owocowo-kwiatową kompozycję, która uosabia kontrast między kobiecą siłą a wrażliwością. Serce zapachu tętni ciepłym aromatem drzewa cedrowego i drzewnym akcentem Orcanoxu™, który zapachowi dodaje charakteru i dojrzałości.

SI Passione Éclat Armani

Pierwsze nuty zapachowe należą do promiennej czarnej porzeczki i bergamoty, pozyskiwanych w zrównoważony sposób we włoskiej Kalabrii. Po chwili do głosu dochodzi stulistna róża, zbierana ręcznie w Grasse, oraz róża damasceńska, również pozyskiwana w zrównoważony sposób w tureckiej Isparcie. Nuty różane nadają całości kobiecy i bogaty charakter. W bazie zapachu unosi się aromat białego piżma o czystej, subtelnej nucie oraz wanilii z Madagaskaru, zbieranej przy wsparciu lokalnej społeczności.

SI Passione Intense Armani

Charakterystyczny zapach czarnej porzeczki, który towarzyszy całej linii zapachowej Sì, olśniewa od pierwszego momentu tej zmysłowej i intensywnej kompozycji zapachowej. Po chwili pojawia się czarujący zapach jaśminu, który jest najbardziej namiętnym kwiatem, jak stwierdził sam Giorgio Armani. Ciepła wanilia i słodka drzewna paczula podnoszą zapach i zapewniają jego trwałość.

