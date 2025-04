Ochrona przed słońcem to inwestycja w zdrowie i młodość! Polska marka beauty z nowymi filtrami na wiosnę i lato

Glow na wiosnę – poznaj pielęgnacyjne nowości z witaminą C, które przywrócą twojej skórze promienny wygląd

Ochrona przed chorobami skóry:

Rak skóry: Promieniowanie UV jest głównym czynnikiem ryzyka rozwoju raka skóry, w tym czerniaka, który jest najbardziej niebezpieczną formą. Regularne stosowanie kremów SPF znacząco zmniejsza ryzyko wystąpienia tych nowotworów. Krem z filtrem tworzy barierę, która chroni DNA komórek skóry przed uszkodzeniami powodowanymi przez promieniowanie UV.

Inne zmiany skórne: Promieniowanie UV może również powodować inne zmiany skórne, takie jak rogowacenie słoneczne (szorstkie, łuszczące się plamy, które mogą przekształcić się w raka kolczystokomórkowego) czy uszkodzenia naczyń krwionośnych (pajączki). SPF pomaga zapobiegać powstawaniu tych zmian.

Fotodermatozy: Niektóre osoby są szczególnie wrażliwe na słońce i cierpią na fotodermatozy, czyli choroby skóry wywołane lub nasilane przez promieniowanie UV. Kremy SPF są niezbędne w kontrolowaniu tych schorzeń i zapobieganiu ich nasileniu.

Walka ze zmarszczkami i starzeniem się skóry:

Fotostarzenie: Promieniowanie UV jest odpowiedzialne za aż 80% widocznych oznak starzenia się skóry, czyli tzw. fotostarzenie. Powoduje ono uszkodzenie kolagenu i elastyny, które są odpowiedzialne za jędrność i elastyczność skóry. W efekcie skóra staje się wiotka, pojawiają się zmarszczki, przebarwienia i utrata blasku.

Zmarszczki i linie mimiczne: Promieniowanie UV niszczy strukturę skóry, prowadząc do powstawania głębokich zmarszczek i linii mimicznych. Kremy SPF chronią kolagen i elastynę, spowalniając proces starzenia się skóry i pomagając zachować jej młody wygląd na dłużej.

Przebarwienia: Promieniowanie UV stymuluje produkcję melaniny, co może prowadzić do powstawania przebarwień, takich jak plamy starcze i piegi. Kremy SPF ograniczają produkcję melaniny, pomagając zapobiegać powstawaniu przebarwień i utrzymując jednolity koloryt skóry.

Stosowanie kremów z filtrem SPF to prosty, ale niezwykle skuteczny sposób na ochronę skóry przed szkodliwym działaniem promieniowania UV. Regularne stosowanie kremu SPF to inwestycja w zdrowie i młodość skóry. Pamiętaj, aby wybierać kremy z szerokim spektrum ochrony (przed promieniowaniem UVA i UVB) i stosować je codziennie, niezależnie od pogody. Twoja skóra Ci za to podziękuje!

Polska marka BasicLab potrafi w kremy SPF. Ich emulsje z filtrem znają wszyscy miłośnicy świata kosmetyków. Teraz przyszedł czas na kolejną nowość.

BasicLab Tonująca ultralekka emulsja ochronna SPF 50 PPD 22,1 Prewencja i Antyoksydacja

Tonująca ultralekka emulsja ochronna SPF 50 PPD 22,1 została opracowana z myślą o skórze tłustej, trądzikowej i mieszanej. Kosmetyk zapewnia wysoką prewencję przed fotostarzeniem i skutecznie wyrównuje koloryt, zmniejszając widoczność zaczerwienień. Zawarty w formule etylowy kwas askorbinowy i BHA rozjaśniają przebarwienia pozapalne i regulują wydzielanie sebum. Szerokopasmową ochronę przed fotostarzeniem gwarantują filtry organiczne, które chronią przed negatywnym wpływem promieniowania UV, światła niebieskiego HEV i podczerwieni IR. Tonująca ultralekka emulsja ma płynną i niekomedogenną formułę, która pozostawia matowe wykończenie.

Tonująca mineralna emulsja ochronna SPF 50 PPD 19,8 Prewencja i Antyoksydacja

Tonująca mineralna emulsja ochronna SPF 50 PPD 19,8 to wodoodporny skin tint, który koryguje zaczerwienienia i zapewnia wysoką prewencję przed procesami fotostarzenia. Delikatna formuła oparta na filtrach mineralnych została wzbogacona o peptyd wyciszający i glukozyd kwasu askorbinowego, które zmniejszają reaktywność skóry. To idealne rozwiązanie dla osób z cerą naczynkową, trądzikiem różowatym oraz po zabiegach gabinetowych. Tonujące pigmenty wyrównują koloryt, a szerokopasmowa ochrona przeciwsłoneczna zabezpiecza przed negatywnym działaniem czynników zewnętrznych. Tonująca mineralna emulsja ochronna nie bieli i nie powoduje ściągnięcia skóry.