W czasie mrozów to Twój najważniejszy rytuał pielęgnacyjny

Skin flooding to moment świadomej troski – krótka chwila dla siebie, która daje skórze dokładnie to, czego najbardziej potrzebuje o tej porze roku. Kluczowym elementem jest nawilżenie obecne na każdym etapie pielęgnacji – od oczyszczania, aż po krem. Aplikowane warstwowo formuły wspólnie działają jak kojący kompres, sprawiając, że skóra staje się bardziej sprężysta i gładka. Oto cztery produkty EISENBERG, idealne na zimowy rytuał skin flooding.

KROK 1: NAWILŻAJĄCE OCZYSZCZANIE

Rytuał skin flooding zaczyna się od perfekcyjnie oczyszczonej skóry. To właśnie na tym etapie budowany jest fundament pod skuteczne nawilżanie. EISENBERG CLEANSING MAKE-UP REMOVING GEL delikatnie usuwa makijaż, zanieczyszczenia oraz ślady zmęczenia, pozostawiając skórę świeżą, komfortową i gotową na kolejne kroki pielęgnacji. Lekka, żelowa konsystencja oczyszcza bez uczucia ściągnięcia, a ekstrakty z grejpfruta i szanty tonizują oraz przywracają cerze energię. Dzięki Formule Trio-Molecular® skóra jest nie tylko oczyszczona, ale również wsparta w procesach regeneracji i dotlenienia, lepiej przyjmując nawilżające formuły aplikowane w dalszych etapach rytuału.

SPRAWDŹ: EISENBERG CLEANSING MAKE-UP REMOVING GEL, 229 zł/150 ml/sephora.pl

KROK 2: WZMACNIAJĄCA TONIZACJA

Tonizacja to moment, w którym skóra odzyskuje równowagę po oczyszczaniu. EISENBERG TONING LOTION działa jak subtelny reset: odświeża, koi i przywraca cerze komfort. Delikatna, bezalkoholowa formuła z wyciągiem z lukrecji i wodą różaną tonizuje skórę, łagodzi podrażnienia i pomaga regulować wydzielanie sebum, nie naruszając jej naturalnej bariery ochronnej. Stosowany zaraz po oczyszczaniu, tonik przygotowuje skórę na kolejne etapy pielęgnacji, pomagając zatrzymać wilgoć w naskórku. Formuła Trio-Molecular® wspiera skórę w procesach regeneracji i dotlenienia. To krok, który w zimowej pielęgnacji nabiera szczególnego znaczenia: przywraca skórze balans i tworzy idealną bazę pod dalsze, intensywnie nawilżające produkty.

SPRAWDŹ: EISENBERG TONING LOTION, 239 zł/150 ml/sephora.pl

KROK 3: KOMFORT I UKOJENIE

Trzeci etap rytuału to moment, w którym nawilżenie nabiera głębi, a skóra zaczyna realnie odczuwać komfort i ukojenie. EISENBERG YOUTH TREATMENT LOTION 2 przywraca równowagę, wzmacnia barierę ochronną i otula cerę uczuciem świeżości. Lekka, płynna konsystencja błyskawicznie się wchłania, jednocześnie intensywnie ją nawilżając, wygładzając i przywracając naturalny blask skórze. Lotion wzmacnia wcześniejsze kroki pielęgnacji i przygotowuje skórę na aplikację kremu. Dzięki Formule Trio-Molecular® i starannie dobranym składnikom odżywczym skóra staje się bardziej jędrna, elastyczna i wyraźnie nawilżona już od pierwszych aplikacji.

SPRAWDŹ: EISENBERG YOUTH TREATMENT LOTION 2, 359 zł/100 ml/sephora.pl

KROK 4: ODŻYWIENIE I OCHRONA

Ostatni etap skin flooding to moment, w którym nawilżenie zostaje skutecznie „domknięte”, a skóra zyskuje ochronę przed czynnikami zewnętrznymi. EISENBERG NOURISHING ULTRA-RICH CREAM otula cerę komfortem, wzmacnia barierę hydrolipidową i chroni ją przed mroźnym powietrzem, wiatrem oraz zmianami temperatur. Bogata, doskonale zbalansowana formuła intensywnie odżywia nawet bardzo suchą i wrażliwą skórę, przywracając jej miękkość, gładkość i poczucie ukojenia. Masło karité wspiera regenerację i odbudowę naskórka, a bisabolol koi podrażnienia i zapobiega uczuciu ściągnięcia czy pieczenia. To idealne domknięcie zimowego rytuału skin flooding, które zapewnia skórze długotrwałe nawilżenie, odżywienie i poczucie bezpieczeństwa.

SPRAWDŹ: EISENBERG NOURISHING ULTRA-RICH CREAM, 339 zł/50 ml/sephora.pl