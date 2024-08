Włóż 5 gałązek do szafy. Po jednej nocy obudzi Cię przyjemny zapach. Ubrania będą bosko pachnieć przez długi czas. Perfumowanie ubrań

Wlewam 100 ml do szklanki i chowam do szafki. Mole spożywcze uciekają w popłochu. Po 3 dniach mam spokój z molami. Sposób na pozbycie się moli spożywczych

Wkładam 10 listków do szafy i moje ciuchy przepięknie pachną

Ubrania w szafie nie zawsze pachną tak, jakbyśmy tego chcieli. Z czasem tracą swoją świeżość, a w szafce może być wyczuwalny zapach stęchlizny. Rozwiązaniem na to wszelkiego rodzaju wkłady pachnące do szaf. W dzisiejszych czasach coraz częściej odchodzi się od sztucznych aromatów na rzecz naturalnych sposobów. W przypadku perfumowania ubrań jest wiele sposobów, by pięknie pachniały przez długi czas. Naturalne metody perfumowania ubrań są bezpieczne dla środowiska, mniej alergizujące oraz nie stwarzają ryzyka poplamienia tkanin.

Jak zrobić naturalny zapach do ubrań?

W mojej szafie zawsze można znaleźć pachnące zawiniątko. To mój sprawdzony sposób na perfumowanie ubrań. Do bawełnianego woreczka wkładam 5 suszonych listków laurowych oraz 5 listków mięty. Taka mieszanka ziół sprawia, że w całej szafie unosi się boski aromat. Mięta i liście laurowe dosyć intensywnie pachną i ich aromat przenosi się na ubrania. Liście wymieniam średnio raz w tygodniu, woreczek piorę i na nowo napełniam go ziołami. Jeżeli chcesz uzyskać bardziej kwiatowe zapachy, możesz włożyć do szafy gałązki lawendy, szałwii, a nawet trawę cytrynową.

