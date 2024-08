Problem z czerstwym chlebem? Zrób z niego pyszną zupę. Cała rodzina będzie zajadać sie ze smakiem

Co zrobić z czerstwego chleba? Przepis na aromatyczną zupę

Czerstwy nie chleb nie musi lądować w koszu. Możesz z niego przygotować pyszne danie, którym będzie zajadać się cała rodzina. Marnowanie żywności to poważny problem, z którym zmaga się cały świat. W krajach wysoko rozwiniętych wyrzuca się tony nawilżenia. Aby zapobiegać marnowaniu się żywności należy robić rozsądne i zaplanowane zakupy. Nie kupować kompulsywnie i bardzo na zapas. Zawsze jednak może stać się, że coś nam zostanie. W przypadku czerstwego pieczywa nie musisz go wyrzucać. Nasze babki z czerstwego pieczywa robiły bułkę tartą, która sprawdzała jako panierka do mięsa. Czerstwe pieczywo można również namoczyć i wykorzystać do kotletów mielonych.

Stare chleb i bułki sprawdzą się także jako składnik zupy. To pożywny i prosty w przygotowaniu posiłek. Zupa z czerstwego pieczywa jest przepyszna i za każdym razem, gdy ją zrobię cała rodzina zajada się ze smakiem. Jak przygotować zupę z czerstwego pieczywa?

Składniki

1 cebula,

2 ząbki czosnku,

1,5 litra bulionu,

czerstwy chleb, najlepiej razowy

Przepis na zupę z czerstwego pieczywa

W garnku podsmaż cebulę i czosnek. Gdy czosnek i cebula się zeszklą dodaj do garnka czerstwy chleb. Smaż całość 5 minut, a następnie dodaj ciepłego bulionu. Zmniejsz ogień i gotuj całość przez około 15 minut. Po tym czasie zblenduj całość na gładką maskę. Dodaj sól i pieprz. Do takiej zupy możesz dodać grzanki z boczku lub pestki słonecznika.

