To najlepsze ciasto drożdżowe, jakie jadłeś. Receptura mojej babci, która zawsze się udawała. Robi się w godzinę i rozpływa się ustach. Przepis na ciasto drożdżowe babuni

Ciasto drożdżowe na ryżu. Przepis babuni, w którym zakochują się kolejne pokolenia

Tradycyjne ciasto drożdżowe to najczęściej spotykany wypiek. Jest smaczne i łatwe do upieczenia. Jego historia sięga czasów starożytnych. Pszenica, która w starożytności była jednym z dóbr Egiptu stwarzała pole do kuchennych eksperymentów. Tak powstały pierwsze wypieki. WXVII niderlandzki uczony Anton Van Leeuwenhoek wykorzystując mikroskop odkrył drożdże. Dzisiaj ciasto drożdżowe to absolutny hit i podstawa niezliczonej liczby przepisów. Dla wielu osób ciasto drożdżowe to smak dzieciństwa. Moja babcia do tradycyjnego ciasta drożdżowego dodawała ryż. Dzięki temu ciasto staje się bardziej miękkie i przypomina puszysty chleb. Ciasto drożdżowe na ryżu jest dłużej świeże i przez wiele dni smakuje tak samo. Ciasto drożdżowe na ryżu można pałaszować jak klasyczny chleb lub dodać do niego kruszonkę i zajadać się nim na słodko. Aby przygotować ciasto drożdżowe na ryży potrzebujesz:

1 szklanka umytego ryżu,

3 szklanki wody.

100 ml mleka.

1 łyżka cukru.

1 łyżeczka suszonych drożdży.

sól,

3 szklanki mąki,

2 łyżki oliwy z oliwek,

Jak przygotować ciasto drożdżowe na ryżu? Przepis babuni

Do garnka wsyp ryż i go ugotuj.

Przecedzony ryż odstaw do wystygnięcia.

Do czystej miski wlej ciepłe mleko, dodaj cukier i drożdże.

Mleko, cukier i drożdże dodaj do ryżu,

Na koniec dodaj mąkę i całość delikatnie wymieszaj.

Dolej oliwę. Przykryj miskę ścierką i odstaw całość na 1 godzinę

Przełóż ciasto to foremki i piecz w piekarniku przez 1 godzinę w temperaturze 180 stopni Celsjusza.

