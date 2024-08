Zrób to w sierpniu z lawendą, a łodygi pokryją dywanem z kwiatów. Sierpniowe przycinanie lawendy

Wlewam 100 ml do wody i myję okna. Nie muszę potem tego robić przez wiele tygodni. Są czyste i lśniące bez smug. Sposób na mycie okien

Dlaczego powinno się przycinać lawendę?

Lawenda to wyjątkowy krzew, który zachwyca za każdym razem. Pięknie pachnie i nadaje wyjątkowego klimatu. Dodatkowo lawendę możesz wykorzystać do domowej aromaterapii i jako odświeżacz do szaf. Pielęgnacja ogrodowej lawendy wymaga regularnie przycinania. Tylko ten zabieg sprawi, że krzew lawendy będzie dobrze wyglądał i przez długie lata kwitł. Eksperci wskazuję, że niektóre odmiany lawendy właściwie pielęgnowanie mogą rosnąć nawet 20 lat. Cięcie lawendy pomoże utrzymać odpowiedni kształt krzewu oraz udostępni słońce młodym pędom.

Lawendę powinno się przycinać kilka razu do roku. Pierwsze jest cięcie wiosenne, które przeprowadza się na starych krzewach. Najlepiej jest je przeprowadzić w zimowym okresie spoczynku zanim krzew na dobre zacznie wzrastać.

Jak przycinać lawendę latem?

Letnie cięcie lawendy to najważniejszy zabieg pielęgnacyjny. Ma on na celu pozbycie się starych i przekwitających kwiatostanów. Podczas letniego cięcia usuwa się również bezlistne i wyschnięte łodygi. Takie cięcie wspomaga rozrost lawendy. Dzięki niemu krzew lepiej rośnie, a na pojedynczych łodygach pojawia się więcej kwiatów.

Cięcie lawendy jesienią

Jesiennie cięcie lawendy wykonuje tylko w przypadku przekwitniętych kwiatostanów. Jeżeli lawenda ponownie zakwitła to zabieg ten odkładamy na kolejny sezon. Jesiennie cięcie lawendy to przede wszystkim delikatny zabieg pielęgnacyjny, który ma na celu pozbycie się starych łodyg.