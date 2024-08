Wymieszaj z wodą i podlewaj tym fikusa. Fikus natychmiastowo się zazieleni. Sąsiadki zzielenieją z zazdrości. Pielęgnacja fikusa

Przez to wiele osób źle korzysta ze zmywarki! Producenci biją na alarm. Naczynia się brudne, a zmywarka szybciej się psuje! Gdzie umieścić detergent do zmywarki?

Jak pielęgnować fikusa w domu?

Nie wszystkie gatunki fikusa zakwitają. Najczęściej jest to roślina, która zachwyca nas swoimi zielonymi liśćmi i świetnie zdobi pomieszczenie. Fikus słynie ze swoich właściwości oczyszczających powietrze. Rewelacyjnie filtruje toksyny i sprawdza się dobrze u osób dbających o jakość powietrza. Pielęgnacja fikusa nie jest trudna. Należy zadbać, by kwiat miał stały dostęp do promieni słonecznych. Warto jednak uważać, by stanowisko nie było za bardzo nasłonecznione. Słońce może poparzyć jego liście. Fikusy należ podlewać, gdy woda w doniczce wysycha. Lepiej robić to częściej ale mniej obficie. Zbyt duża ilość wody może doprowadzić do gnicia korzeni i całkowitego obumarcia rośliny.

Domowa odżywka do fikusa. Dlaczego warto nawozić fikusa?

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że kwiaty doniczkowe również warto nawozić. Tak jak rośliny ogrodowe wymagają one stałego dostępu do składników odżywczych, które pobudzają procesy wzrostu oraz kwitnienia. W przypadku fikusa rewelacyjnie sprawdzi się domowa odżywka z żelatyny. Jest ona prosta w przygotowaniu i nie wymaga specjalistycznego nawożenia. Wystarczy, że będziesz nią podlewać fikusa. Do szklanki z ciepłą wodą dodaj 1 łyżkę żelatyny i dobrze wymieszaj. Żelatyna musi się rozpuścić. Tak przygotowaną mieszankę rozcieńcz w 2 szklankach zimnej wody. Podlewaj tym fikusa raz w miesiącu. Żelatyna wzmacnia system korzeniowy fikusa i sprawia, że kwiat lepiej i szybciej rośnie. Uzupełnia niedobory azoty, co chroni liście przed żółknięciem i przesuszaniem się.

