Podsyp tym hortensje w ogrodzie, a unikniesz przesuszania gleby. Hortensja bujnie się rozrośnie i wypuści ogromne kwiaty. Nawożenie hortensji

Hortensja zachwyca swoimi ogromnymi kwiatami. Krzew ten jest prosty w pielęgnacji dlatego też stał się tak popularny. Dobrze radzi sobie z polskimi warunkami atmosferycznymi. Aby jednak hortensja co sezon obradzała kwiatami warto zadbać o kilka ważnych elementów jej pielęgnacji. Pierwszym z nich jest odpowiednie podłoże. Jest ono szczególnie ważne latem, gdy krzew narażony jest na upały i czasowe braki w podlewaniu. Hortensja najlepiej rośnie w półcieniu na lekko kwaśnej glebie. Świetnym sposobem jej odżywania są fusy z kawie. Tutaj pisaliśmy, jak przygotować odżywkę do hortensji z fusów. W czasie wysokich temperatur warto podsypać hortensję korą nieodkwaszoną lub szyszkami. W ten sposób wprowadzi się do gleby próchnicę i zapobiegnie jej wysuszaniu podczas upałów.

Do nawożenia hortensji rewelacyjnie sprawdzi się domowa odżywka z drożdży piekarskich. Dostarcza ona potrzebnych składników. Odżywia dobrze glebę i wspomaga procesy kwitnienia. Dodatkowo drożdże piekarskie chronią przed szkodnikami, które chętnie atakują hortensje. Aby przygotować taką odżywkę musisz rozpuścić 100 g świeżych drożdży w 10 l wody. Już po godzinie odżywka jest gotowa od użycia. Latem podlewaj nią hortensje 2 razy w tygodniu, a jesienią raz w miesiącu. Tak nawożony krzew będzie silniejszy i zawiąże nowe pędy na kwiaty.

