Zawsze robię tę jedną rzecz z cyniami latem. W moim ogrodzie jest kolorowo znacznie dłużej niż u sąsiadki. Pielęgnacja cynii

Cynie to kwiaty ogrodowe, które zachwycają swoimi kolorami i różnorodnością kształtów. Z pewnością nie są wymagającymi i trudnymi w pielęgnacji kwiatami, jednak z racji, że są to rośliny jednoroczne, każdego roku trzeba je ponownie wysiewać. Z tego też względu warto wykorzystać ich rozwinięte sadzonki i zrobić wszystko, aby możliwie maksymalnie przedłużyć ich kwitnienie. Z pewnością pomoże w tym kilka zasad pielęgnacji cynii, a zwłaszcza jedna - regularne przycinanie i usuwanie brązowiejących kwiatów i liści. Ja od lat robię to z cyniami, które mam w ogrodzie, a ich kwiaty utrzymują się aż do pierwszych przymrozków. Jak prawidłowo przycinać obumarłe kwiaty cynii? Najlepiej to zrobić za pomocą ostrych i zdezynfekowanych nożyczek lub sekatora. Ścinamy je tuż pod główką, nad pierwszą parą górnych liści.

Odpowiednia pielęgnacja cynii przedłuży ich kwitnienie aż do jesieni

Oprócz sumiennego usuwania przekwitłych kwiatów cynii, należy zadbać także o ich odpowiednie nawodnienie. Otóż ta roślina źle znosi przesuszenie. W suchym podłożu słabo rosną, a ich kwiaty są małe i słabo wybarwione. Dlatego w okresie upałów i suszy należy podlewać cynie codziennie - rano lub wieczorem. Raz na miesiąc warto także zastosować nawóz do cynii. Domowy można przygotować na przykład z drożdży piekarskich, który dostarczy roślinie niezbędnych składników odżywczych, ale też wzmocni ją i uodporni na wiele chorób.

