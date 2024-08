Dodaję szczyptę i podsmażam cebulkę. Jest idealnie zeszklona i pyszniutka jak nigdy wcześniej. Jak zeszklić cebulkę?

Dodaję szczyptę i podsmażam cebulkę. Jest idealnie zeszklona i pyszniutka

Podsmażana cebulka to zdecydowanie jeden z najpopularniejszych przysmaków polskiej kuchni. Dodajemy ją do wielu potraw - zarówno jak nieodłączny ich składnik, ale także jako dodatek. Chyba nikt nie wyobraża sobie sosu wieprzowego bez zeszklonej cebulki lub podania pierogów bez okraszenia ich właśnie podsmażaną cebulą. Zeszklona cebula traci swój ostry smak i staje się miękka i słodkawa. Kiedy ją smażymy jej aromatyczny zapach roznosi się po całym mieszkaniu i powoduje, że każdemu domownikowi wzmaga się apetyt. A jak prawidłowo zeszklić cebulkę, aby jej nie przypalić, ale też nadać jej niepowtarzalnego smaku? Ja od jakiegoś czasu dodaję szczyptę tej popularnej przyprawy do cebuli. Muszę przyznać, że jest wyjątkowo smaczna i chyba lepszej nie jadłam. Otóż podczas podsmażania cebulki wsypuję do niej szczyptę cukru.

Jak zeszklić cebulkę?

Jeśli chcesz zeszklić cebulę to w pierwszej kolejności obierz ją ze skórki i pokrój w kostkę lub cienkie piórka. Na patelnię wlej odrobinę oleju i dodaj klarowanego masła. Kiedy tłuszcz będzie rozgrzany to Wsyp cebulę i dodaj szczyptę soli. Smaż na średnim ogniu, co jakiś czas mieszając drewnianą łopatką. Kiedy cebula zrobi się półprzezroczysta, to znak, że właśnie jest zeszklona. Na koniec dodaj szczyptę cukru i gotowe. Dzięki temu będzie złocista i słodka.