Domowe ciasteczka od mojej babuni zastąpią Ci śniadanie. Są syte i przepyszne. Zawsze tak zaczynam dzień

Czy można jeść ciastka na śniadanie?

Jeszcze kilka lat temu śniadanie uchodziło za najważniejszy posiłek dnia. Dzisiaj dietetycy podchodzą do tej kwestii bardziej elastycznie. Faktycznie niejedzenie śniadań może przyczyniać się do zwiększonego apetytu w ciągu dnia, a u niektórych osób powodować zawroty głowy i spadek energii. Jesteśmy jednak różni i są osoby, którym niejedzenie śniadań nie wpływa na ich pozostałe posiłki. Śniadanie jako pierwszy posiłek w ciągu dnia powinno być sycące i niezbyt ciężkie. Ciasteczka owsiane mogą być dobrym pomysłem na śniadanie. Warto jednak dodać do nich produkty, które zapewnią energię na kolejny godziny. Tego rodzaju ciastka możesz spożywać z owocami, bakaliami, orzechami, a nawet ze sporą ilością serka. Same ciasteczka owsiane to zdecydowanie za mało, jak na pierwszy posiłek dnia.

Domowe ciasteczka owsiane od babuni. W tym przepisie zakochała się cała rodzina

Ciasteczka owsiane najlepiej się przyrządzać własnoręcznie. W ten sposób masz pewność, że ich skład jest jak najbardziej jakościowy i pozbawiony sztucznych substancji oraz dużej ilości cukru. Moja babcia zawsze sięgała po swój sprawdzony i prosty przepis. Do przyrządzenia takich ciasteczek owsianych potrzebujesz jedynie:

200 g płatków owsianych,

100 g masła

2 jajka

45 g mąki pszennej

15 g cukru

1 łyżeczkę sody oczyszczone

Opcjonalnie możesz dodać także orzechy, rodzynki lub wiórki kokosowe.

Przepis na ciasteczka owsiane:

Do dużej miski wsyp mąką, cukier oraz sodę oczyszczoną. Dodaj jajka i masło. Wszystko dobrze wymieszaj i wyłóż na papier do pieczenia. Uformuj ciasteczka. Piekarnik nagrzej na 180 stopni i piecz (bez termoobiegu) przez 20 minut. Gdy ciasteczka się zarumienią wyjmij je i odstaw do wystygnięcia.

