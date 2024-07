Wymieszaj to z wodą i odczekaj. O każdej porze roku podlewaj tym storczyki. W 2 tygodnie odżywisz storczyka. Będzie lepiej rósł i kwitł. Pielęgnacja storczyków

Zawsze kiedy hortensje marnieją wsyp 5 łyżek do wody i podlej. Hortensja rośnie jak szalona i bujnie obsypuje kwiatami. Domowy nawóz do hortensji

Jak nawozić storczyki? Proste zasady, które poprawią kwitnienie?

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że domowe kwiaty doniczkowe również potrzebują regularnego nawożenia. Nie tylko rośliny ogrodowe warto odżywiać i stymulować. Storczyki to kwiaty stosunkowo łatwe w pielęgnacji. Nie potrzebują specjalistycznego podejścia oraz skomplikowanych nawozów. Orchidee powinno się nawozić w okresie od wiosny aż do później jesieni. Zimą roślina wchodzi w etap uśpienia i zmniejszana jest intensywność fotosyntezy. Nawożenie storczyków zimą będzie mało efektowane i najzwyczajniej niepotrzebne. Storczyk w domu potrzebuje regularnego podlewania, około raz w tygodniu. Ten gatunek kwiatów lubi wysoką wilgoć w powietrzu oraz niezbyt mocno nasłonecznione stanowisko.

Wymieszaj to z wodą i podlewaj storczyki. Odżywka, która zadziała niczym steryd na orchideę

Odżywianie storczyka ma bezpośredni wpływ na procesy kwitnienia. Stymuluje ono wzrost roślin oraz dostarcza składników aktywnych, dzięki którym na łodygach pojawiają się nowe pąki. W sklepach znajdziesz specjalne odżywki dedykowane do storczyków, jednak wystarczający nawóz możesz przygotować samodzielnie. Ta odżywka bogata jest w cenne składniki odżywcze, takie jak potas oraz fosfor. Przedłuża ona kwitnienie i wzmacnia system korzeniowy rośliny. Aby przygotować domową odżywkę do storczyków potrzebny będzie Ci ryż. Do 500 ml letniej wody wsyp 5 łyżek ryżu. Całość odstaw na godzinę. Po tym czasie ryż odcedź, a pozostałą wodę wykorzystaj do podlewania storczyków. Zabieg ten stosuj raz na dwa tygodnie. Szybko zauważysz pierwsze efekty Orchidea stanie się bardziej zielona, a kwiaty większe.

