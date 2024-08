Podlewam tym sadzonki wrzosów w sierpniu, a jesienią kwitną jak szalone. Piękne kwiaty zdobią ogród. Domowy nawóz do wrzosów

Podlewam tym sadzonki wrzosów w sierpniu, a jesienią kwitną jak szalone

Wrzosy zarówno te na balkonie, jak i w ogrodzie mogą być tak samo piękne jak w naturalnym środowisku. Te przepiękne kwiaty z powodzeniem możemy uprawiać w domowych warunkach, wystarczy dobrać odpowiednią ziemię i zastosować kilka zasad pielęgnacji. Na szczęście nie są skomplikowane i poradzi sobie z nimi nawet początkujący ogrodnik. Wrzosy, które chcemy wsadzić do gruntu, najczęściej najpierw hodujemy w doniczkach. I to właśnie wtedy należy zadbać o wzmocnienie rośliny, aby potem dobrze poradziła sobie w glebie w przeróżnych warunkach atmosferycznych. Co istotne - wrzosy to rośliny, które są kwasolubne. Za optymalne pH do wzrostu i rozwoju uznaje się zakres 3,5-5,5, co jest raczej niespotykane w naturalnych warunkach. Dlatego warto zadbać o zakwaszenie gleby pod wrzosy, kiedy te są jeszcze w doniczkach. Jak to zrobić? Wystarczy podlewać wrzosy tym naturalnym nawozem już w sierpniu, a jesienią będą kwitły jak szalone.

Naturalny nawóz do sadzonek wrzosów na sierpień

Przygotowanie naturalnego nawozu do wrzosów jest proste. Wymieszaj ocet z wodą, trzymając się proporcji 1:8 – do 1 szklanki octu dodaj 8 szklanek odstanej lub przefiltrowanej wody. Podlej przygotowaną mieszanką ziemię ogrodową wymieszaną z piaskiem i wsadź do niej wrzosy. Pamiętaj, aby zabieg wykonać na miesiąc przed wsadzeniem do gruntu sadzonek wrzosów.

Pielęgnacja wrzosów

Jak dbać o wrzosy? Odpowiednia ziemia do wrzosów to połowa sukcesu uprawy tej rośliny. Częstym błędem w pielęgnacji wrzosów jest źle dobrane stanowisko. Żeby wrzosy kwitły każdej jesieni i przez długie lata potrzebują nasłonecznionego i osłoniętego od wiatru stanowiska. Trzeba podlewać je dość obficie, ale rzadko. Rośliny mają płytki system korzeniowy, dlatego warto obsypać je korą, która latem zapobiegnie wysychaniu gleby, a zimą ochroni przed mrozem. Warto także zasilić je szczepionką mikoryzową. Preparat zawiera szczątki grzybów, które wzmacniają system korzeniowy.