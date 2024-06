Mieszam 2 składniki i czyszczę pralkę z pleśni. Brzydki zapach i nalot znikają w okamgnieniu. Sposób na czyszczenie pralki

Ekstremalnie trudny quiz z wiedzy ogólnej Kiedyś to wiedzieli wszyscy, a dziś? Twoja babcia zdobędzie w tym quizie komplet punktów, a ty?

Grabię i sypię to na trawnik. W kilka dni łyse połacie ziemi porasta gęsta trawa. Piękny trawnik niczym z obrazka. Bez mchu i chwastów. Jak szybko wyhodować trawę?

Wlewam to do słoika i stawiam w ogrodzie. W jedną noc pozbyłam się wszystkich ślimaków. Przestały zjadać moje sadzonki. Szybki sposób na pozbycie się ślimaków

Mieszam 2 składniki i czyszczę pralkę z pleśni. Brzydki zapach i nalot znikają

Czyszczenie pralki domowym sposobem to tani i skuteczny sposób na utrzymanie urządzenia w czystości i sprawności przez długie lata. Nie jest tajemnicą, że czysta pralka gwarantuje nam czyste i pachnące świeżością pranie. Z racji tego, że pod wpływem wilgoci w jej wnętrzu szybko rozwija się pleśń, a w efekcie wydobywa się nieprzyjemny zapach i pranie śmierdzi stęchlizną, to warto pamiętać o regularnym czyszczeniu urządzenia. Zaleca się powtarzanie tej czynności raz w miesiącu. Jak dokładnie wyczyścić pralkę, aby usunąć z niej pleśń i brzydki zapach? Tu należy działać kompleksowo. Najpierw wyjmij szufladę na proszek i dokładnie ją wyczyść z resztek proszku i kamienia. Można do tego użyć sody oczyszczonej. Nie należy zapominać o wymyciu gumowego kołnierza pralki, włączając jego zagięcia i szczeliny. Tu doskonale sprawdzi się ocet z dodatkiem olejku herbacianego, które w mig rozprawią się z pleśnią i grzybem. Wystarczy je wymieszać i zwilżoną ściereczką dokładnie wyszorować zakamarki kołnierza.

Czyszczenie pralki z pleśni i brzydkiego zapachu

Oprócz wymycia kołnierza należy pamiętać także o filtrze, który znajduje się na dole urządzenia. Wyjmij go i wyszoruj szczoteczką, usuwając wszelkie kłaczki. Kiedy wyczyścisz dokładnie poszczególne części pralki, wsyp do bębna 200 g sody oczyszczonej, a do szuflady wlej ocet. Uruchom pranie na programie 60 stopni. Po zakończeniu pralka będzie czysta i pachnąca.