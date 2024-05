Wrzucam 1 kostkę do pralki i nastawiam pranie ręczników. Nic nie działa lepiej! Ręczniki są czyste i mięciutkie. Sposób na pranie ręczników bez octu i sody oczyszczonej

Wrzuć 1 kostkę do pralki i nastaw pranie ręczników. Będą idealnie czyste i doprane

Pranie ręczników to ważny temat. To kwestia higieny oraz zdrowia. Ręczniki regularnie ścierają martwy naskórek oraz wilgoć z naszej skóry. Zbiera się na nich wiele bakterii, a wilgotne środowisko łazienki sprzyja namnażaniu się drobnoustrojów. Ręczniki powinno prać się w wysokich temperaturach. W ten sposób będą idealnie doprane. Unikaj również płynów do płukania, które "oblepiają" tkaniny i powodują ich sztywnienie. W internecie jest wiele sposób na ekologiczne pranie ręczników. Najczęściej rekomendowany jet ocet, soda oczyszczona, gliceryna, a nawet aspiryna. Obawiasz się, że te naturalne metody nie dopiorą ręczników? Przetestuj trik z kapsułką do zmywarki. Świetnie się on sprawdza, gdy zabranie Ci klasycznych detergentów piorących.

Kapsułki do zmywarki świetnie sprawdzą się w roli środka czyszczącego podczas prania. Rozpuszczają się one w wysokich temperaturach, dlatego też nie rekomenduje się ich stosowania podczas prania ubrań i delikatnych materiałów. W praniu ręczników sprawdzą się za to rewelacyjnie. Wrzuć 1 kapsułkę do zmywaki bezpośrednio do bębna pralki i nastaw pranie ręczników. Zawarte w tabletkach środki czyszczące dopiorą ręczniki i sprawią, że będą one po praniu idealnie czyste i miękkie. Tabletki do zmywarki świetnie sprawdzą się również do odbarwiania zafarbowanych ubrań.

