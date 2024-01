Wrzucam jedną kostkę i włączam pralkę. Dzięki temu nie muszę ręcznie czyścić pralki. Sposób na automatyczne czyszczenie pralki

Odkąd nauczyłąm się robić domową pastę do czyszczenia, to moja toaleta lśni czystością. Doczyszcza kamień i osad. Sposób na czyszczenie toalety

Jak prawidłowo czyścić pralkę? Wskazówki, dzięki którym dłużej będzie sprawna

Pralka, jak każde urządzenia, wymaga regularnej konserwacji i czyszczenia. Bez tego może się szybciej zatkać oraz zepsuć. Nieczyszczona pralka to również większe ryzyko pojawienia się pleśni oraz grzyba wewnątrz bębna pralki. Jednym z najważniejszych zadań podczas czyszczenia pralki jest mycie filtra. To właśnie tam zbiera się najwięcej brudu, który nagromadzony może sprawić, że zanieczyszczenia wrócą bezpośrednio do pralki. Zatkane urządzenie nie będzie dopierało ubrań, a z wewnątrz pralki będzie unosił się brzydki zapach. Pamiętaj, że zatkany filtr może nawet doprowadzić do zalania łazienki. Równie ważne jak czyszczenie filtra jest mycie wewnątrz pralki. To na szczęście prostszy etap, który nie wymaga szorowania. Skorzystaj z moje wskazówki, a pralka będzie dosłownie czyścić się sama.

Zobacz także: Mieszam ze sobą te 2 banalne składniki i powstaje turbo skuteczna mieszanka do czyszczenia deski sedesowej. Żółte plamy i zacieki zmywają się praktycznie same. Sposób na czyszczenie toalety

Wrzucam 1 kapsułkę i nastawiam puste pranie. Dzięki temu bęben i uszczelki w pralce są wyczyszczone

Rewelacyjnym sposobem na czyszczeni wnętrza pralki jest ustawienie programu piorącego. Nowoczesne modele wyposażone są w specjalny program do czyszczeni pralki. Jeżeli w Twojej pralce go nie ma to włącz program o temperaturze 60°C lub 90°C. Do bębna wrzuć 1 lub 2 kapsułki do zmywarki. Rewelacyjnie doczyszczą one każdy zakamarek i zniwelują brzydkie zapachy. Czyszczenie pralki przy użyciu kapsułek do zmywarki to prosty i szybki sposób, który jeszcze nigdy mnie nie zawiódł.

Sonda Jak często czyścisz pralkę? Raz w tygodniu Raz w miesiącu Jak mi się przypomni Nie czyszczę w ogóle