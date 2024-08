Gdzie wlać ocet do pralki na pranie ręczników? Sprzątaczka pokazała mi, jak zrobić to poprawnie. Ocet wlany w to miejsce sprawi, że ręczniki po praniu będą idealnie mięciutkie

Co zrobić z ręcznikami, żeby pięknie i długo pachniały po praniu? Wystarczy zmieszać odpowiednie naturalne składniki, przelać do atomizera i domowy spray do ręczników gotowy. Żeby zapach był kojący, a nie drażniący używamy odpowiednich aromatów. Mgiełka do ręczników, którą przygotujemy sami, będzie miała odpowiednią intensywność oraz zapach, który najbardziej nam się podoba.

We Francji spryskują tym ręczniki po praniu. Naturalny zapach, który przenosi do Prowansji

Żeby ręczniki długo pachniały po praniu, warto je spryskać domową mgiełką, jeszcze z nim wyschną. W Prowansji popularny jest naturalny preparat na bazie lawendy, z której słynie ten francuski region. Do stworzenia domowej mgiełki do ręczników potrzebujemy olejku lub olejków eterycznych. Jeśli chcemy przygotować typowy prowansalski spray, użyjemy lawendowego. Jednak świetnie działa także połączenie lawendy oraz rumianku (15 ml). Do mikstury przyda się także niesmakowa wódka (95 ml), woda destylowana (400 ml) oraz butelka z atomizerem. Alkohol mieszamy z olejkami eterycznymi. Następnie dolewamy wodę destylowaną i dokładnie mieszamy wszystkie składniki. Później już tylko przelewamy do butelki i mgiełka jest gotowa. Ważne, by zapisać na butelce datę wykonania sprayu. Data ważności naturalnego produktu to około pół roku. Wystawienie na działanie światła i ciepła może spowodować szybszą degradację olejków, dlatego najlepiej używać przyciemnianej butelki i przechowywać spray w chłodnym, ciemnym miejscu. Jeśli mgiełka zmieni zapach, to znak, że trzeba przygotować nową. Przed każdym użyciem sprayu do ręczników delikatnie wstrząśnij butelkę, następnie delikatnie spryskaj tkaninę. Mgiełka najlepiej zadziała, jeśli spryskamy ręczniki zaraz po praniu. W ten sam sposób możesz przygotować odświeżacz do innych tkanin w domu. Jesienią i zimą sprawdzą się korzenne, cynamonowe olejki, dzięki którym w mieszkaniu zapanuje świąteczny klimat.

