Miejsca z serialu Emily w Paryżu. Oto jak zwiedzać stolicę Francji śladami bohaterki hitowej produkcji Netflixa

Fani serialu „Emily w Paryżu” z pewnością znają to miejsce. Galerie Patrick Fourtin jest kojarzona przez miłośników produkcji z siedzibą agencji marketingowej Savoir, czyli miejscem, w którym główna bohaterka rozpoczęła swoje nowe życie w stolicy Francji. Galeria specjalizuje się w stylu Art Deco, a dokładniej w meblach i akcesoriach stworzonych w tym duchu. Niedaleko serialowego biura Emily znajduje się wiele innych, urokliwych lokalizacji, w których bohaterowie serialu przeżywali swoje przygody. Sama Galerie Patrick Fourtin zlokalizowana jest przy Place de Valois, gdzie warto rozpocząć swoją wyprawę śladami tytułowej postaci. Warto zajrzeć także do Muzeum Orsay, które zostało przekształcone z dawnego dworca kolejowego w galerię sztuki. To właśnie tam Gabriel i Camille wybierają się na randkę, aby odtworzyć swoje pierwsze spotkanie. Nawet jeśli u boku Gabriela widzicie Emily, a nie Camille, pójdźcie tam choćby ze względu na „Gwiaździstą noc" Van Gogha. Kolejnym punktem na mapie zwiedzania może być miejsce, w którym Emily często spotyka się ze swoją przyjaciółką Mindy, czyli Jardin du Palais Royal. Królewski ogród znajduje się w samym sercu Paryża. Powstał w XVII wieku z inicjatywy kardynała Richelieu. Sam ogród został zaprojektowany z wielką precyzją, którą dostrzec można na każdym kroku. W XVIII wieku miejsce to pełniło funkcję tętniącego życiem centrum kulturalnego, handlowego i społecznego, czego echo możemy doświadczyć również w dniu dzisiejszym. Miejsce to aktualnie otaczają arkady z eleganckimi sklepami, urokliwymi kawiarniami oraz wyjątkowymi galeriami sztuki. Ogród jest doskonałym miejscem na relaks, spacer czy piknik w sercu ruchliwego miasta. Inne miejsca, związane z serialem „Emily w Paryżu i nie tylko zajdziesz w galerii na początku tekstu.

