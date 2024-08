Co obejrzeć w sierpniu na Netflixie? Zależy, na co mamy ochotę. Platforma streamingowa przygotowała mnóstwo nowości. Nie zabraknie także kontynuacji uwielbianych seriali wśród nich długo wyczekiwany finałowy 4. sezon „The Umbrella Academy". Premiera już 8 sierpnia.

Emilly w Paryżu 4. sezon i mnóstwo innych premier. Co ciekawego obejrzeć w sierpniu na platformie Netflix?

Kolejnym długo wyczekiwanym serialem jest „Emilly w Paryżu”. 4. sezon będzie podzielony na dwie części. Premiera pierwszej odbędzie się 15 sierpnia, a drugiej 12 września. Jeśli o nowości chodzi, ciekawie zapowiada się „Kaos”. W obsadzie Jeff Goldblum, który wcieli się w rolę Zeusa. Król Bogów wpada w paranoję, czy jednak faktycznie rozpoczeła się misja strącenia go z piedestału? Serial jest uwspółcześnioną wersją greckiej mitologii autorstwa Charlie Covell, scenarzystki „The End of the F***ing World". Netflix zadbał także o nastoletnich (i nie tylko) fanów mrocznych opowieści. W sierpniu można zanurzyć się w „Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki", gdzie główna bohaterka, grana przez Emmę Myers („Wednesday"), rozwiąże tajemnicę morderstwa 17-letniej dziewczyny. Z nowości filmowych ciekawie, przynajmniej pod kątem obsady zapowiada się „Związek” z Halle Berry, Markiem Wahlbergiem i J.K. Simmonsem. Patrząc jednak na opis, dzieło mało oryginalne - „Zwyczajny budowlaniec z New Jersey zmienia się w asa wywiadu, gdy dawno niewidziana licealna sympatia zaciąga go na misję szpiegowską”. W tym miesiącu na platformę trafią także znane i lubiane: „Kingsman: Złoty krąg” oraz „Kingsman: Tajne służby” Co jeszcze?

ZOBACZ TEŻ: Sąsiedzi go nie znosili, ale fani „Pana Samochodzika” do dziś odwiedzają jego grób. Gdzie mieszkał Zbigniew Nienacki i dlaczego warto odwiedzić to magiczne miejsce?

Netflix nowości w sierpniu 2024. Lista premier filmów i seriali

1 sierpnia

Fernando

Miłość jest ślepa: Meksyk (co tydzień w czwartki)

Niestabilny, sezon 2

Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki

Mgła na granicy

Mon Laferte, te amo

From Me to You: Kimi ni Todoke, sezon 3

Wariaci

Wielki zielony krokodyl domowy

Królowa wojownik

2 sierpnia

Rebel Moon – Część 1: wersja reżyserska

Rebel Moon – Część 2: wersja reżyserska

Współcześni mistrzowie: S.S. Rajamouli

Ocalić Bikini Dolne: Sandy w akcji

3 sierpnia

Joe Rogan: Burn the Boats

5 sierpnia

Koci Domek Gabi, sezon 10

6 sierpnia

Influencer

Rising Impact, sezon 2

7 sierpnia

Miłość jest ślepa: Wielka Brytania

Lolo i dzieciak

David Attenborough: Tajemniczy świat dźwięków

8 sierpnia

Shahmaran, sezon 2

The Umbrella Academy, sezon 4

Kingsman: Złoty krąg

Kingsman: Tajne służby

Film dla kosmitów

9 sierpnia

Mistrzowie targów

Agent do zadań domowych

Beauty That Has Captivated Hearts 2

W głowie psa

Pokémon: Horyzonty – Seria: Część 3

13 sierpnia

Matt Rife: Lucid – A Crowd Work Special

14 sierpnia

Czerwone maki

Taniec ojców i córek

Koszmarni eks

15 sierpnia

Emily w Paryżu, sezon 4 – część 1

KENGAN ASHUR, sezon 2 – część 2

Lost: Zagubieni, sezony 1-6

16 sierpnia

I Can't Live Without You

Związek

17 sierpnia

Miłość po sąsiedzku

19 sierpnia

Uliczka CoComelon, sezon 3

20 sierpnia

Koszmarny wtorek: Upiorne historie

Langston Kerman: Bad Poetry

Untold: The Murder of Air McNair

21 sierpnia

Wypadek

Znów mieć 15 lat

Fajne dziewczyny

Wyatt Earp i wojna kowbojów

Pop Star Academy: KATSEYE

Orzeł. Ostatni patrol

Mosquito State

22 sierpnia

Baby Fever, sezon 2

Komisariat Gia-Gun

Sekretne życie orangutanów

Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos The Movie

23 sierpnia

Pierwszaki

Tòkunbọ̀

27 sierpnia

Sportowe opowieści: Złodziej znaków

Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody

28 sierpnia

Rozpuszczeni i bezkarni

29 sierpnia

Kaos

Liceum czystości

Nasz kandydat, sezon 2

Terminator Zero

30 sierpnia

Bez tchu

Od aktora do piosenkarza

Szczęśliwe siostry

Wybawienie

Quiz o kultowych filmach. Podajemy tytuł i imię bohatera. Odgadniesz, kto zagrał tę postać? Trudny test nawet dla kinomaniaków Pytanie 1 z 10 W filmie „Nietykalni” wcielił się w rolę Drissa. Ten aktor to: Omar Sy François Cluzet Cyril Mendy Dalej