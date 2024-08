Mazury Zachodnie

Sąsiedzi go nie znosili, ale fani „Pana Samochodzika” do dziś odwiedzają jego grób. Gdzie mieszkał Zbigniew Nienacki i dlaczego warto odwiedzić to magiczne miejsce?

Jerzwałd to urokliwa wieś położona nad jeziorem Płaskim (odnogą Jezioraka), która zyskała sławę dzięki twórczości Zbigniewa Nienackiego, autora serii książek o Panu Samochodziku. To miejsce, gdzie historia spotyka się z naturą, tworząc idealne warunki do odpoczynku i odkrywania tajemnic przeszłości.