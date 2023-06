Wiemy, kiedy Pan Samochodzik będzie miał premierę. Netflix podał datę i pokazał zwiastun. Oto wszystko, co chcesz wiedzieć o nowym filmie Pan Samochodzik i Templariusze

Od kiedy Netflix zapowiedział, że przygotowuje nową wersję kultowego serialu, fani przygód Pana Tomasza nie mogą doczekać się efektów. Nowy „Pan Samochodzik i Templariusze” trafi na Netflix w formie filmu. Poprzednią ekranizację powieści Zbigniewa Nienackiego pokolenia Polaków oglądały jako czarno-biały serial. W rolę historyka i detektywa amatora – Tomasza (Pana Samochodzika) – wcielił się Stanisław Mikulski. Przygody Pana Samochodzika i trzech młodych harcerzy poszukujących skarbów templariuszy cieszyły się ogromnym powiedzeniem w latach 70. i 80.

Kiedy Pan Samochodzik na Netflix? Data premiery długo wyczekiwanego filmu

Netflix postanowił sięgnąć po klasykę i już niebawem przekonamy się, czy to była słuszna decyzja. W 2022 roku platforma ujawniła swoje plany dotyczące ekranizacji czwartej z serii książek o Panu Samochodziku. Po ogłoszeniu tej informacji fani Pana Tomasza i serialu byli podzieleni. Jedni mówili, że klasyki się nie rusza, inni pisali, że chętnie obejrzą nową wersję. O tym, czy warto było czekać i poświęcać czas na oglądanie przekonamy się 12 lipca 2023. Wtedy zaplanowano premierę filmu „Pan Samochodzik i Templariusze” na platformie Netflix.

Pan Samochodzik i Templariusze na Netflix. Zwiastun i fabuła. O czym jest film?

„Pan Samochodzik i Templariusze” to pierwsza, pełnometrażowa ekranizacja książki Zbigniewa Nienackiego na Netflix. Tytułowy Pan Samochodzik to znany historyk sztuki, łowca skarbów oraz właściciel niezwykłego samochodu, który wpada na trop skarbu templariuszy. Ten z kolei jest kluczem do wielkiej mocy, mogącej zachwiać równowagą dobra i zła na świecie. Wspierany przez zaprzyjaźnionych harcerzy, Pan Samochodzik rozpoczyna wielki wyścig z czasem i wrogą organizacją, którego stawką jest dziedzictwo rycerskich zakonów. Do sieci trafił zwiastun filmu. Widać, że twórcy jedynie inspirowali się powieścią Nienackiego. Dlatego główny bohater przypomina czasami Pana Tomasza, a niekiedy Indianę Jonesa, a nawet Jamesa Bonda.

ZOBACZ TEŻ: Wiemy, o czym będzie 2 sezon Wednesday. Jenna Ortega wchodzi na pokład jako producentka i zdradza szczegóły. Fani będą zadowoleni

Pan Samochodzik i Templariusze na Netflix. Obsada

Reżyserem filmowej wersji jest Antoni Nykowski. Za scenariusz odpowiada Bartosz Sztybor. Produkcja: Paweł Heba, Jerzy Dzięgielewski, Maciej Sojka, Roman Szczepanik, Zdjęcia i montaż kolejno Kamil Płocki oraz Wojtek Włodarski. W rolę główną wcielił się Mateusz Janicki, a w filmie wystąpią też Sandra Drzymalska jako dziennikarka Anka, Maria Dębska jako Karen Petersen, Przemysław Bluszcz jako kapitan Petersen, Anna Dymna, Ewa Błaszczyk, Jacek Beler, Piotr Sega, Kalina Kowalczuk i Olgierd Blecharz.

Ile jest tomów Pana Samochodzika? Wszystkie tytuły

„Pan Samochodzik" to seria książek Zbigniewa Nienackiego (właściwie Zbigniewa Tomasza Nowickieg), która przyniosła pisarzowi największą sławę. Opowieści o przygodach historyka sztuki i detektywa amatora były jednymi z najpopularniejszych książek wśród młodzieży. W sumie powstało siedemnaście tomów. Pierwszy, pod względem chronologii seriia, nosił tytuł„Pozwolenie na przywóz lwa" (nowy tytuł: Pierwsza przygoda Pana Samochodzika), został wydany w 1961 roku. Pozostałe części to:

Uroczysko (nowy tytuł: Pan Samochodzik i święty relikwiarz) (1957)

Skarb Atanaryka (nowy tytuł: Pan Samochodzik i skarb Atanaryka) (1960)

Wyspa Złoczyńców (nowy tytuł: Pan Samochodzik i Wyspa Złoczyńców) (1964)

Pan Samochodzik i templariusze (1966)

Księga strachów (nowy tytuł: Pan Samochodzik i dziwne szachownice) (1967)

Niesamowity dwór (nowy tytuł: Pan Samochodzik i niesamowity dwór) (1969)

Nowe przygody Pana Samochodzika (nowy tytuł: Pan Samochodzik i Kapitan Nemo) (1970)

Pan Samochodzik i zagadki Fromborka (1972)

Pan Samochodzik i Fantomas (1973)

Pan Samochodzik i tajemnica tajemnic (1975)

Pan Samochodzik i Winnetou (1976)

Pan Samochodzik i Niewidzialni (1977)

Pan Samochodzik i złota rękawica (1979)

Pan Samochodzik i człowiek z UFO (nowy tytuł: Pan Samochodzik i Nieśmiertelny) (1985)

Pan Samochodzik i nieuchwytny kolekcjoner (1997) (książka dokończona przez Jerzego Ignaciuka)

Pan Samochodzik i testament rycerza Jędrzeja (1997) (zaadaptowany tekst Zabójstwo Herakliusza Pronobisa - 1958 - przez Jerzego Ignaciuka - pierwotny tekst nie miał nic wspólnego z Panem Samochodzikiem)

ZOBACZ TEŻ: Leszek Lichota jako Rafał Wilczur. Znachor wkracza na Netflix. Fani podzieleni: Klasyki się nie tyka

Sonda Będziesz oglądać nową wersję "Pana Samochodzika" na platformie Netflix? Tak. Już nie mogę się doczekać premiery Tak, ale jestem sceptyczna/y. Serial był świetny Nie. Pan Samochodzik ma twarz Stanisława Mikulskiego i inny aktor nie będzie mi się podobał mi w tej roli Nie wiem, może