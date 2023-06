Wiemy, o czym będzie 2 sezon Wednesday. Jenna Ortega wchodzi na pokład jako producentka i zdradza szczegóły. Fani będą zadowoleni

Marzy Ci się chłód w mieszkaniu? Polacy notorycznie popełniają ten błąd w upały. Przez to w domu jest gorąco i duszno. Jak zapobiec nagrzewaniu się mieszkania?

Klamka zapadła. Zamyka się słynny, polski sklep. Trwają właśnie gigantyczne wyprzedaże na zamknięcie. To ostatnia szansa, by kupić ich kultowe produkty

Kiedy na platformie Netflix pojawi się drugi sezon serialu „Wendesday”, wielu fani mogą być zaskoczeni i zadowoleni. Zniknie wątek romantyczny, krytykowany przez wielu z nich. Jenna Ortega przyznała, że nie ma szans na pojawienie się miłosnego trójkąta, w który była uwikłana w pierwszym sezonie. Odtwórczyni roli Wednesday Addams, w rozmowie w Variety's Actors przyznała, że dostała już zarys kilku pierwszych odcinków.

Wednesday 2 coraz bliżej. Jenna Ortega ujawnia, co wydarzy się w kolejnym sezonie

Nowy sezon „Wednesday” ma być bardziej mroczny, zapowiada Jenna Ortega. Aktorka została producentką hitowego serialu Netflixa i będzie miała znacznie większy wpływ na całokształt. W pierwszym sezonie Wednesday niechętnie porusza się po miłosnym trójkącie między sobą, ponurym artystą Xavierem (Percy Hynes White) i synem szeryfa Tylerem (Hunter Doohan). Aktorka wyjawiła, że tym razem nie będzie romantycznych uniesień.- „Decydujemy, co działa, a co nie. Przygotowując się do drugiego sezonu, chcieliśmy mieć pewność, że będziemy mogli rozpocząć rozmowy wcześniej. Jestem po prostu bardzo ciekawa: chcę zobaczyć stroje, nowe postacie, scenariusze” – powiedziała Jenna Ortega w rozmowie z Elle Fanning i dodała - „Myślę, że chcemy trochę pochylić się nad aspektem horroru, a następnie wyciągnąć Wednesday z romantycznej sytuacji, pozwolić jej być własną indywidualnością i walczyć z własnymi zbrodniami. Staniemy się odważniejsi, bardziej mroczni”.

Wednesday. Kiedy 2 sezon serialu?

Po tym, jak Netflix potwierdził, że powstanie 2. sezon „Wednedsady” fani natychmiast zaczęli pytać o datę premiery. Platforma odpowiedziała w komentarzu, że nie ma jeszcze konkretnej daty. Internauci podsuwają możliwe terminy, a wśród najpopularniejszych jest listopad 2023 lub 2024. Jednak według nieoficjalnych informacji na pierwsze odcinki nowego sezonu „Wednesday” możemy liczyć pod koniec 2023 lub na początku 2024 roku.

ZOBACZ TEŻ: Poczuj się jak Wednesday i odwiedź Akademię Nevermore. Szkoła z serialu Netflixa jest blisko Polski

Sonda Miłosny trójkat w "Wendesday". Dobrze, że wątek zostanie ucięty? Tak. To był najsłabszy punkt serialu Nie. Podobały mi się te romantyczne rozterki Wednesday Nie wiem. Jest mi to obojętne