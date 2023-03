Zamiokulkas zamiolistny. Jak pielęgnować kwiat, dlaczego roślina ma żółte liście, co zrobić by wypuszczał pęd za pędem? Wszystko, co chcesz wiedzieć o zamiokulkasie

Jeśli zastanawiasz się czy Akademia Nevermore istnieje naprawdę, to odpowiedź znajdziesz niedaleko Polski. Serial „Wednesday” kręcono w Rumunii a mury zamku Cantacuzino w Bușteni posłużyły do nakręcenia scen w szkole Wednesday. Dlatego planując city breaka lub wakacje w tym rok, w planie zwiedzania, warto uwzględnić nieoczywiste miejsca, w popularnych wśród Polaków krajach. Z okazji Wielkanocy z pomocą przychodzą eksperci Kiwi.com, firma traveltech i wyszukiwarka tanich lotów. Wielkanocny zajączek przynoszący prezenty, kolorowe pisanki, śmigus dyngus to znane polskie tradycje, kojarzone ze zbliżającymi się świętami. Od niedawna, do świeckiej popkultury, podobnie jak Halloween, dołączyła również jeszcze jedna, ciesząca się coraz większą popularnością - „Easter egg hunt” - czyli poszukiwanie ukrytych w domowym zaciszu jajek z czekolady. Zabawa i frajda dla dużych i małych. , z okazji zbliżających się świąt, przygotowała jej podróżniczą modyfikację. Zamiast wielkanocnych łakoci, ukryte są nieoczywiste miejsca, a także fakty i ciekawostki związane z krajami, w których wielu z nas już było i do których chętnie podróżuje. Czechy, Węgry, Rumunia, Hiszpania - zobacz, co możesz zobaczyć i odkryć na trasie popularnych wśród Polaków kierunków podróży. Tour po mieście z węgierskim Banksym, spacer po ogrodach Akademii Nevermore z serialu „Wednesday” w Rumunii, Kryształowa Dolina w Czechach i szkło, które zdobi Wersal czy biżuterię Swarovskiego to jedne z perełek do upolowania w ramach „Easter egg hunt”.

Wednedsady. Gdzie kręcono serial?

Rumunia najczęściej kojarzona jest z filmem i zamkiem hrabiego Draculi. Jeśli przyjeżdżasz do Rumunii z myślą o filmach lub serialach telewizyjnych, oto kilka miejsc, które warto odwiedzić, aby zaspokoić zarówno potrzeby podróżnicze, jak i te związane z popkulturą. Fani „Wednesday", kultowego serialu Netflixa, mogą wybrać się na spacer po ogrodach Akademii Nevermore, a nawet zobaczyć zajęcia Akademii. Zamek Cantacuzino w Bușteni stał się główną scenerią serialu, a jego ogrody i wnętrza można zwiedzać codziennie w bardzo dogodnych cenach. Dodatkowo, będąc na miejscu, można zobaczyć malownicze łańcuchy górskie po drugiej stronie zamku, które nie były dostępne w serialu. Ci, którzy wciąż czekają na premierę nowej serii „Django", mogą wybrać się na przejażdżkę w rumuńskie góry i zobaczyć bajeczną scenerię wokół Szmaragdowego Jeziora w Racoș i wulkanu o tej samej nazwie. Geologiczna specyfika regionu sprawia, że jest on pełen bazaltowych klifów i nadaje jezioru zielony, krystalicznie czysty kolor.

Pomysł na city break 2023. Budapeszt szlakiem street artu

Budapeszt to jedno z najczęściej wybieranych przez Polaków miast, doskonałych na city-break. Nie ma się czemu dziwić - kosmopolityczna atmosfera, łaźnie Gellerta, bogata oferta kulinarna i kulturalna, nietuzinkowe puby i restauracje są jak magnes dla zagranicznych turystów. Kiwi.com planującym odwiedzić Budapeszt poleca zwrócić uwagę na lokalny street art. Słyszeliście o “węgierskim Banksym”? Mihály Kolodko to “partyzancki” rzeźbiarz, który swoje prace lokuje w nieoczywistych miejscach na mapie miasta. Trzeba mieć oczy otwarte, żeby je dostrzec. Ich tematyka jest zarówno bardzo lekka i obyczajowa, jak i związana z historią kraju. Jednym z elementów twórczości Kolodko jest tożsamość, którą dla Węgrów jest np. Kostka Rubika na Placu Battyhány. Ale są też postacie historyczne i kulturowe, takie jak József Ferenc, który wypoczywa w hamaku na Moście Wolności, czy Ferenc Liszt, siedzący na walizce na lotnisku jego imienia. Budapeszt skrywa w sumie 28 takich rzeźb - a gdyby tak zwiedzić miasto ich szlakiem?

Najtańsze loty do Budapesztu w maju, jak podaje Kiwi.com, zaczynają się od 136 PLN!

Pomysł na city break 2023. Czeska porcelana i Kryształowa Dolina

Szkło idzie w parze z Czechami, zupełnie jak whisky ze Szkocją czy czekolada z Belgią. Kryształowe żyrandole we francuskim Wersalu, trofea zwycięzcy Tour de France, Daniela Swarovskiego (założyciela światowej sławy firmy), czy ozdobne szklane rzeźby, które zrobiły furorę w hicie Netfliksa Glass Onion. Wszystkie mają jedną wspólną cechę; pochodzą z Kryształowej Doliny w Kraju Libereckim – miejsca, gdzie od XVII wieku ręcznie wytwarzane jest krystalicznie czyste szkło. Nie można go znaleźć na mapie, ale znajduje się w północnej części Czech, gdzie w regionie libereckim rozsianych jest wiele warsztatów szklarskich. Kiwi.com ciekawskim rekomenduje wizytę w Muzeum Szkła i Biżuterii w Jabloncu nad Nysą z największą kolekcją ozdób bożonarodzeniowych na świecie, unikatową kolekcją biżuterii i jedną z największych kolekcji szkła w Europie. Zastanawiasz się, jak powstają luksusowe kieliszki? Przyjrzyj się tradycyjnym metodom produkcji w stuletniej szlifierni, podziwiaj kolekcję historycznych i tymczasowych kieliszków produkowanych lokalnie, a na koniec wypij lokalne piwo w Hucie Szkła Novosad & Son w Harachovie. Ponieważ Czechy to niewielki kraj, będąc na miejscu warto zobaczyć jak najwięcej. Czeska Toskania, czyli malownicze Morawy z kultowymi winnicami i kompleksami zamkowymi czekają nie tylko na fanów winnego trunku. W lutym Kiwi.com nawiązała współpracę z regionalnym portem lotniczym w Ostrawie, zapewniając pasażerom z regionu morawsko-śląskiego swobodne połączenia lotnicze z lotniskami na całym świecie. Od teraz pasażerowie podróżujący z Ostrawy mogą dotrzeć w dowolne miejsce krótkiego, średniego lub dalekiego zasięgu z jedną lub dwiema przesiadkami po drodze, czy to w Lizbonie, Toronto czy na Sri Lance.** To świetna wiadomość dla podróżujących z Polski do Czech i wice wersa. Dzięki bezpośredniemu połączeniu na trasie Warszawa-Ostrawa, odbywającemu się 5 razy w tygodniu, mogą szybko i sprawnie dotrzeć na miejsce.

W maju do czeskiej Pragi, jak podaje Kiwi.com,bilety dostępne są od 136 PLN.

Pomysł na city break 2023. Andaluzja i Walencja

Hiszpania to od lat ulubiony kierunek wśród Polaków, na podium z Włochami. Hiszpania znana jest głównie ze swoich słonecznych plaż, narodowej potrawy, paelli, muzeów, tapas muzyki i tańca flamenco, a także długiego, wieczornego biesiadowania. Jest w niej jednak kilka ukrytych klejnotów i nieoczywistych miejsc, które Kiwi.com zachęca odkryć w ramach „polowania na jajka wielkanocne”. El Caminito del Rey, w Maladze. To szlak pieszy w parku narodowym Desfiladero de los Gaitanes, w malowniczej Maladze, w Andaluzji. Trasa jest uznawana za najbardziej imponującą w całym kraju. Ma długość ponad trzech kilometrów, wiedzie przez strome ściany wąwozu wewnątrz kanionu, z odcinkami o szerokości zaledwie jednego metra, osiągającymi do 105 metrów nad rzeką. Absolutnie zapierająca dech w piersiach i satysfakcjonująca dla poszukiwaczy przygód i adrenaliny.

Słyszeliście o La Albufera z Walencji? Walencja to region zlokalizowany nieopodal Andaluzji - to właśnie tam uprawia się ryż do paelli i to tam narodziło się to danie! Spektakularne i ogromne pola ryżowe w pobliżu miasta Walencja i wybrzeża, gdzie można pożeglować i skosztować najlepszej paelli w tradycyjnych „Barracas”.

Najtańsze loty do Walencji na stronie Kiwi.com zaczynają się od 350 PLN.

