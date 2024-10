Kuchnia francuska bez tajemnic. Z czego słyną poszczególne regiony Francji?

Niezwykłe zróżnicowanie geograficzne, kulturowe i historyczne Francji sprawiło, że tamtejsza kuchnia słynie z jednej z najbardziej bogatych tradycji kulinarnych na świecie. Regionalne specjały to istna mozaika smaków, która zachwyca, intryguje, a co najważniejsze, zostaje z miłośnikami francuskiej kuchni na dłużej.

Co jeść w północnej Francji? (Normandia, Bretania, Nord-Pas-de-Calais)

Normandia, jako pierwszy przystanek w kulinarnej podróży po Francji, urzeka swoją wiejską zabudową, swojskim klimatem oraz przywiązaniem do lokalnych wyrobów. Region ten jest szczególnie znany z produkcji słynnych serów Camembert, których unikalny smak związany jest z tutejszym kultywowaniem tradycji ich wytwarzania. To właśnie w Normandii ponad 200 lat temu stworzono recepturę tego kultowego wyrobu. Dodatkowo bliska lokalizacja do otwartych wód sprawia, że w tym regionie można spróbować świeżych ryb oraz owoców morza, dostępnych na targach bezpośrednio od lokalnych dostawców. O silnym przywiązaniu do lokalności produktów świadczy również produkcja wyjątkowych cydrów, tworzonych na bazie owoców z miejscowych sadów.

Jednym z najbardziej tajemniczych miejsc we Francji jest Bretania, wokół której od lat krąży wiele legend i intrygujących opowieści, co wynika z niezwykle bogatej, lokalnej historii. Pomimo tej magicznej atmosfery, region ten słynie również z kilku wybitnych potraw. Pierwszą z nich są słynne naleśniki z mąki gryczanej zwane Galettes Bretonnes, zazwyczaj podawane w sposób wytrawny. Dla miłośników słodkości alternatywę może stanowić Kouign-Amann, czyli delikatne maślane ciasto z karmelową, przypieczoną skórką, do którego idealnie komponuje się bretoński cydr z aromatem cierpkich jabłek i świeżo palonego karmelu.

Nord-Pas-de-Calais jest najbardziej wysuniętym na północ regionem Francji, który w przeszłości pełnił funkcję centrum przemysłu górniczego, będącego powodem starć z sąsiednimi państwami. Ta burzliwa historia jest wciąż widoczna w regionalnej kuchni, co ujawnia m.in. belgijski charakter niektórych, lokalnych potraw. Jednym z przykładów są Moules-frites, czyli frytki podawane z mulami, które swoje początki miały wśród biedoty. Ciekawą potrawą w regionalnej kuchni jest również carbonade, czyli wołowina podawana w piwie. Jej nazwa związana jest z dodawanym do niej ciemnym cukrem, podkreślającym słodko-gorzki smak.

Co jeść w środkowej Francji? (Dolina Loary, Burgundia)

Dolina Loary postrzegana jest jako renesansowy i oświeceniowy symbol sztuki europejskiej. Natomiast w kontekście kulinariów region ten słynie z długiej tradycji wytwarzania serów. Najpopularniejszym z nich jest Crottin de Chavignol, czyli ser kozi, wytwarzany już od XVI wieku.

- Burgundia uznawana jest za jeden z najważniejszych regionów winiarskich na świecie, co zawdzięcza wielowiekowej tradycji i ogromnej wiedzy winiarzy w zakresie produkcji win w zrównoważony sposób. Większość win w tym regionie powstaje z dwóch głównych szczepów winorośli – białe wina produkowane są z chardonnay, a czerwone z pinot noir. Jeśli chodzi o tradycyjne dania lokalne, warto spróbować Boeuf Bourguignon, czyli wołowiny duszonej w winie, która łączy w sobie typowe dla Burgundii składniki, takie jak pieczarki, cebula, mięso i wino – mówi Sylvie Marek, dyrektorka operacyjna projektu French Touch La Belle Vie!

Co jeść w Paryżu i Île-de-France?

Paryż jako jedno z najpiękniejszych miast na świecie ma naprawdę wiele do zaoferowania, również w kontekście kulinariów. Prawdziwym klasykiem francuskiej kuchni są escargots, czyli ślimaki przyrządzane na wiele różnych sposobów. Jednym z najpopularniejszych wariantów są ślimaki po burgundzku podawane z masłem czosnkowym i bagietką. Fani słodkości powinni natomiast odwiedzić paryskie cukiernie mające w swojej ofercie kultowe makaroniki i eklerki.

Co jeść we wschodniej Francji? (Lotaryngia, Jura)

Lotaryngia przez lata stanowiła źródło konfliktów na arenie europejskiej, szczególnie pomiędzy Francją a Niemcami. Region ten kilkakrotnie zmieniał swoje granice, czego skutkiem są liczne podobieństwa między lotaryńską a niemiecką kuchnią. Najpopularniejszym daniem, łączącym kulturę obydwu państw, jest La Potée Lorraine, czyli garnek lotaryński. Jego głównym składnikiem jest wieprzowina, będąca ulubionym mięsem mieszkańców pogranicza Francji i Niemiec.

Region Jury będzie dobrym kierunkiem dla osób lubiących odpoczynek na łonie natury. Liczne szlaki rowerowe i piesze, malownicze Jezioro Genewskie oraz urokliwe winnice to tylko część atrakcji, które można znaleźć na tym niewielkim obszarze.

- Jura jest również znana ze swoich regionalnych tradycji serowarskich, w tym produkcji dwóch słynnych serów: Comté i Morbier. Pierwszy z nich wyróżnia się aromatycznym, owocowo-orzechowym smakiem, natomiast drugi – intensywnym, grzybowo-słonym smakiem z nutą orzechów i palonej kawy – mówi Sylvie Marek, dyrektorka operacyjna projektu French Touch La Belle Vie.Południowo-zachodnia Francja (Akwitania, Prowansja)

Miłośnicy historii znajdą w Akwitanii pozostałości po starożytnych Rzymianach oraz prehistoryczne malowidła ukryte w głębokich jaskiniach. Jest to region, który może wywołać w turystach doświadczenie podróży w czasie. Oprócz walorów edukacyjnych Akwitania ma do zaoferowania kilka ciekawych, kulinarnych pozycji. Fani słodkich wypieków mogą skusić się na tradycyjne ciastka Canele prosto z Bordeaux, których chrupiąca, karmelowa skórka i budyniowe, puszyste nadzienie zachwycą niejednego miłośnika deserów. Alternatywą dla wypieków stanowi natomiast Confit de canard, czyli kaczka marynowana w soli, a następnie powoli gotowana w tłuszczu, będąca kulinarną wizytówką regionu.

Co jeść w Prowansji?

Prowansja jest jednym z najpiękniejszych wizytówek Francji. Zabytkowe miasteczka, kwitnące pola lawendy i bliska odległość do Lazurowego Wybrzeża co roku przyciągają miliony turystów. To w tym regionie spróbować można równie sławnego dania, czyli Ratatouille, które swoją lekkością i świeżością idealnie nada się na cieplejsze dni. Głębszym i bardziej intensywnym charakteryzuje się natomiast Bouillabaisse – francuska zupa rybna. Stanowi ona niemal reprezentacyjne danie Marsylii, a jej sekret tkwi w ściśle ustalonym sposobie przygotowania, dzięki któremu jej smak i aromat pozostaje unikalny.

Francuskie specjały we własnej kuchni!

Przygotowanie tradycyjnych, francuskich dań wymaga wysokiej jakości produktów. Biedronka we współpracy z projektem French Touch La Belle Vie! przygotowała ofertę dla miłośników francuskiej kuchni oraz, tych, którzy chcą ją odkryć. W dniach 17-23 października w sklepach w całej Polsce pojawi się ponad 15 marek, które swoją różnorodnością i jakością zachęcą konsumentów sieci do odkrycia potencjału drzemiącego we francuskich produktach. Partnerami akcji handlowej są m.in. Bonduelle, czyli jedna z najpopularniejszych firm zajmujących się zrównoważoną produkcją i przetwórstwem warzyw, oraz Président, będący jednym z francuskich liderów w zakresie wytwarzania szeroko znanych i lubianych serów. W ofercie pojawią się również pozycje firm Bonne Maman, Café Sati, Le Petit Olivier oraz Henkel Freixenet Polska. Tegoroczna edycja akcji pozwoli klientom doświadczyć francuskiej kuchni we własnych domach. To wszystko dzięki serii siedmiu filmów „Bon Apetit!”, w których wybitny Chef Kreatywny Belvedere Catering, a zarazem Ambasador French Touch La Belle Vie! – David Gaboriuad, przedstawi przepisy oraz sposób przygotowania najlepszych francuskich potraw. Dania te będzie można przygotować na bazie produktów ze specjalnej oferty dostępnej w Biedronce.Filmy z tej kulinarnej serii będą publikowane codziennie w dniach 17-23 października w serwisie YouTube na kanałach Biedronki oraz French Touch La Belle Vie! Przepisy będą również dostępne w aplikacji mobilnej Biedronki, co pozwoli klientom na swobodny i szybki powrót do nich w trakcie zakupów.

- Regionalna kuchnia Francji to prawdziwa mozaika smaków, która odzwierciedla różnorodność kulturową i historyczną tego kraju. Każdy region wnosi do francuskiej gastronomii swoje unikalne potrawy, oparte na lokalnych produktach i tradycyjnych metodach. Dzięki współpracy z Biedronką polscy konsumenci mają teraz wyjątkową okazję, aby odkryć smaki Francji we własnym domu. To szansa na kulinarną podróż po różnych regionach tego kraju, a także na bliższe poznanie misji projektu French Touch La Belle Vie, który celebruje więzi łączące Polskę i Francję poprzez dzielenie się autentycznymi smakami i tradycjami – podsumowuje Eric Salvat, Prezes Zarządu projektu French Touch La Belle Vie!

