Tak umarła Tajemnicza Monika. Prawdziwa przyczyna śmierci szokuje! Skromny pogrzeb w Rzeszowie

Maciej Byrczek, vel. Monika Bytnar, ps. Tajemnicza Monika, nie żyje. Popularność w sieci celebrytka zyskała już kilka lat temu, choć nie była to zbyt "pozytywna" działalność. Dziwne filmiki na TikToku, przekleństwa i wulgarne zachowania zdawały się być chlebem powszednim. Tajemnicza Monika miała też pewne "doświadczenie" w walkach MMA z innymi patoinfluencerkami. Żyła z usług erotycznych, oferowanych na portalach randkowych, ale miała też pieniądze ze zbiórek na nowe zęby. Fani chętnie wpłacali, lecz efektów nigdy nie ujrzeli, mimo obietnic, że Monika "w końcu je wstawi". Rozpoznawalność celebrytce przyniósł ponadto ekscentryczny styl i wygląd oraz nietypowy, zdarty głos, który - jak się potem okazało - był taki nie bez przyczyny. Gdy celebrytka zmarła, wokół jej śmierci pojawiło się mnóstwo kontrowersji. Padały nawet poważne oskarżenia. A jaka była prawdziwa przyczyna zgonu Tajemniczej Moniki? Szczegóły poniżej.

Przyczyna śmierci Tajemniczej Moniki. Zapalenie płuc, choroby i kryminalna przeszłość

Tajemnicza Monika miała swoje za uszami, o czym wiele osób przypomniało przy okazji jej śmierci. Liczne choroby, kryminalna przeszłość, utarczki z klientami - to zaledwie kilka z nich. Najpoważniejsze zarzuty, których jednak nigdy nie potwierdzono, do dziś krążą w przestrzeni mediów społecznościowych. Ale jaka jest prawda o przyczynach śmierci Tajemniczej Moniki? Jak się okazuje, jej zdarty głos był taki nie bez przyczyny. W organizmie celebrytki toczyła się bowiem choroba.

- Monice się rozwalił wyrostek i miała operację, ciężką operację. Potem, po tej operacji, niby było wszystko okej, ale nie było wszystko okej, bo do tego jeszcze doszły płuca. Nieprzytomną Monikę zabrała karetka do szpitala. Jest na OIOM-ie, nieprzytomna, pod respiratorem. Z tego, co powiedziała dzisiaj pani Ela, to już jest troszeczkę lepiej, ale jeszcze jest nieprzytomna i będą ją dopiero wybudzać jutro, po czym będzie miała operację, będzie ona miała usuwane jedno płuco - relacjonował na bieżąco znajomy Tajemniczej Moniki.

W poniedziałek, 14 października 2024 roku, pojawiły się informacje, że patoinfluencerka nie żyje. Dziennikarze portalu Pudelek skontaktowali się z jej rodziną, która potwierdziła te doniesienia. - Maciek umarł dzisiaj rano w szpitalu wojewódzkim na OIOM-ie - powiedział ojciec Tajemniczej Moniki. Powodem śmierci, wbrew plotkom w sieci, nie były używki, lecz ostre zapalenie płuc oraz wynikające z tego komplikacje. - Żaden AIDS, żaden HIV, tylko płuca i gronkowiec - prostowała rodzina celebrytki w sieci podczas jednego z ostatnich live'ów na TikToku. Niewykluczone jednak, że używki do tego stanu mogły się w pewnym stopniu przyczynić. Nie bez wpływu na płuca był także fatalny stan uzębienia oraz jamy ustnej celebrytki. Nieleczone objawy mogły się bowiem pogłębić. To wszystko złożyło się na tragiczny efekt końcowy.

Tajemnicza Monika żegnana w sieci. Skromny pogrzeb w Rzeszowie

O zmarłych mówi się dobrze albo wcale - z takiego założenia wyszły najwyraźniej osoby związane z Tajemniczą Moniką, lub takie, które miały z nią jakąś styczność. W sieci łatwo można bowiem znaleźć wpisy czy filmiki (głównie na TikToku), wspominające celebrytkę, stawiające ją w pozytywnym świetle, a nawet wybielające jej wcześniejsze, krzywdzące zachowania. Internauci z drugiej strony pomstują, wskazując wprost, że to oznaki "krótkiej pamięci", ponieważ Tajemnicza Monika i jej działalność w social mediach nie powinny być teraz stawiane za wzór cnót. Oczywiście niezależnie od tego, jak celebrytka zostanie zapamiętana, śmierć osoby bliskiej to zawsze cios dla rodziny. Pogrzeb odbył się w piątek, 18 października, w Rzeszowie, a Tajemnicza Monika została pochowana na Cmentarzu Pobitno pod prawdziwym imieniem i nazwiskiem - Maciej Byrczek. Bliskim należą się wyrazy współczucia oraz kondolencje i to do nich najczęściej płyną słowa wsparcia. - Niech spoczywa w pokoju - podsumowują użytkownicy TikToka.

Zobacz galerię zdjęć: Tajemnicza Monika nie żyje. Kontrowersje wokół śmierci