Tajemnicza Monika to jedna z bardziej znanych gwiazd mediów społecznościowych. Tak naprawdę nazywa się Maciej Byrczek i pochodzi z Rzeszowa. W sieci przedstawia się jednak jako Monika Bytnar. Popularność zdobyła dzięki krótkim nagraniom, które publikowała na TikToku. W sieci opowiadała też o świadczonych przez siebie usługach.

Zobacz też: Nie żyje żona znanego muzyka. Płyną smutne wieści

Tajemnicza Monika to jedna z bardziej kontrowersyjnych postaci w sieci. Od kilku dni w sieci krążyły nagrania, z których jasno wynikało, że w ostatnich dniach stan Moniki pogorszył się i trafiła ona do szpitala. Jej stan był bardzo ciężki.

W tamtym tygodniu Monice się rozwalił wyrostek i miała operację, ciężką operację. Potem, po tej operacji, niby było wszystko okej, ale nie było wszystko okej, bo do tego jeszcze doszły płuca. Nieprzytomną Monikę wczoraj zabrała karetka do szpitala. Jest na OIOM-ie, nieprzytomna, pod respiratorem. Z tego, co powiedziała dzisiaj pani Ela, to już jest troszeczkę lepiej, ale jeszcze jest nieprzytomna i będą ją dopiero wybudzać jutro, po czym będzie miała operację, będzie ona miała usuwane jedno płuco - mówił znajomy Tajemniczej Moniki.