Tajemnicza Monika nie żyje. W sieci pojawiły się informacje o pogrzebie i nekrolog

Tajemnicza Monika nie była postacią powszechnie znaną, ale jako patocelebrytka miała rzeszę oddanych wielbicieli. Pod pseudonimem ukrywał się Maciej Byrczek z Rzeszowa, który jednak przedstawiał się jako Monika Bytnar.

Tajemnicza Monika zdobyła popularność na TikToku, gdzie publikowała krótkie nagrania. Była bardzo kontrowersyjna, a jej wpisy i zdjęcia, które można znaleźć w sieci, budziły spore emocje - nie zawsze pozytywne.

Okazuje się, że Tajemnicza Monika nie żyje. Z jej śmiercią również wiążą się kontrowersje i niedopowiedzenia. Część z nich wyjaśniła treść nekrologu, który pojawił się w sieci.

35-latka miała kilka dni temu trafić do szpitala.

W tamtym tygodniu Monice się rozwalił wyrostek i miała operację, ciężką operację. Potem, po tej operacji, niby było wszystko okej, ale nie było wszystko okej, bo do tego jeszcze doszły płuca. Nieprzytomną Monikę wczoraj zabrała karetka do szpitala. Jest na OIOM-ie, nieprzytomna, pod respiratorem. Z tego, co powiedziała dzisiaj pani Ela, to już jest troszeczkę lepiej, ale jeszcze jest nieprzytomna i będą ją dopiero wybudzać jutro, po czym będzie miała operację, będzie ona miała usuwane jedno płuco - twierdził znajomy Moniki, która nie opuściła placówki.