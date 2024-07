Nie żyje 27-letnia influencerka. Zginęła nagrywając filmik

Co za stroje!

Aanvi Kamdar od lat spełniała się jako influencerka podróżnicza. Popularna 27-latka na swoim instagramowym koncie zamieszczała zdjęcia oraz filmiki, na których prezentowała swoje wycieczki. Nikt nie spodziewał się tego, że jej najnowsza podróż będzie tą ostatnią.

Aanvi Kamdar nie żyje

W social mediach Aanvi Kamdar obserwowało ponad 300 tysięcy osób - to doskonały wynik. Aanvi była więc prawdziwą gwiazdą. Nikt nie spodziewał się, że młoda kobieta zginie.

Niestety doszło do prawdziwej tragedii. Aanvi miała tylko 27 lat i całe życie przed sobą. Do wypadku influencerki doszło przy wodospadzie Kumbhe, który znajduje się około 130 km od Bombaju. Kamdar była tam z grupką przyjaciół. Na miejscu kobieta nagrywała treści na swoje media społecznościowe. Wystarczyła chwila nieuwagi, aby spadła w przepaść.

"Upadła na twardą, śliską skałę około 90 metrów w głąb wąwozu i początkowo nie można było jej zauważyć" - przekazał "The Economic Times" jeden z obecnych na miejscu ratowników.

W akcję ratowniczą zaangażowanych było ponad 50 osób. Jak podaje CBS NWS, wyciągnięcie 27-latki z wąwozu zajęło ponad sześć godzin.

Według informacji, które pojawiły się w "The Economic Times", Kamdar zmarła w szpitalu. Jej stan kwalifikował się do podłączenia do respiratora. Na miejscu okazało się jednak, że obrażenia były zbyt poważne. Aanvi Kamdar zmarła 16 lipca 2024 roku.

Do tej pory na profilu influencerki nie pojawił się żaden wpis upamiętniający kobietę. Nie ma też informacji o pogrzebie. Wierni fani pożegnali ją jedynie w sekcji komentarzy pod ostatnimi postami.

"Była niezwykle odpowiedzialną podróżniczką. To był wypadek, mógł przydarzyć się każdemu"

"Chociaż nigdy się nie spotkałyśmy, zapamiętam Cię jako dziewczynę, która przesyłała najcieplejsze wiadomości. Najszczersze kondolencje dla rodziny"

"Życie jest takie nieprzewidywalne. Spoczywaj w pokoju" - można przeczytać w sieci.

