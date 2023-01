Emily w Paryżu. 4. sezon będzie w Kopenhadze? Lily Collins na zdjęciach w stolicy Danii wygląda obłędnie

To najtrwalsza pomadka na rynku! Wytrzyma nawet rosół, a kosztuje tylko 30 zł

Netflix potwierdził, że będzie 4. sezon „Emily w Paryżu” ale nie ma informacji, by główna bohaterka miała opuścić francuską stolicę i przenieść się do Skandynawii. Choć trzeba przyznać, że kopenhaskie stylizacje Lily Collins są zdecydowanie mniej ekscentryczne niż paryskie i czasami bliżej im do stylu serialowej Sylvie. A serialowa Emily idealnie czuje duńskie hygge.

Lili Collins podbija Kopenhagę

Lili Colins to amerykańska aktorka, która wcieliła się w role głównej bohaterki serialu „Emily w Paryżu”. Amerykanka, która podbija świat marketingu i PR-u francuskiej stolicy skradła serca milionów widzów na całym świecie. W przygotowaniu jest 4. sezon tymczasem Lili Colins podróżuje po Kopenhadze. Aktorka wzięła udział w sesji dla skandynawskiego „Vouge”. Lily czuje się na rowerze, jak ryba w wodzie, opanowała sztukę mówienia „Tak”, próbuje zmierzyć się duńskimi liczebnikami i zachwyca się duńskimi ciastkami z truskawkami w kopenhaskiej kawiarni Juno Bakery.

„Emilly w Paryżu” podbija Kopenhagę. Te stylizacje mógłby znaleźć się w 4. sezonie serialu

Skandynawskie stylizacje Lili Colins znacznie odbiegają od tych, które ma na sobie bohaterka serialu „Emily w Paryżu”. Jednak z pewnością fani klasyki chętnie zobaczyliby odmienioną Emliy właśnie w takich strojach, jak na sesji do skandynawskiego „Vogue’a”. Trzeba przyznać, że zdjęcia z parku rozrywki Tivoli są bajeczne. Zobacz je w galerii poniżej.

„Emilly w Paryżu” 4. sezon. Kiedy premiera?

„Emily w Paryżu” liczy na razie 3 sezony. Ostatni zadebiutował na platformie Netflix w grudniu 2022. Już wtedy wiadomo było, że będzie także kolejna część. Sezon 3. i 4. były kręcone jeden po drugim. Nie ma jednak jeszcze konkretnej daty premiery, wiadomo jedynie, że „Emily w Paryżu” pojawi się na Netfliksie w 2023 roku. W obsadzie na pewno nie zabraknie odtwórców głównych ról, czyli Lily Collins, a także Philippine Leroy-Beaulieu (w roli Sylvie Grateau), Ashley Park (w roli Mindy Chen), Camilli Razat (w roli Camille), Samuela Arnold (w roli Julien), Bruno Gouery (w roli Luca) i Williama Abadie (w roli Antoine Lamberta).

