i Autor: materiał prasowy Regatta

Strefa mody

Wakacje to czas przygody. Niech Twoje ubrania będą na nią gotowe

Wakacje to doskonała okazja do przemierzania turystycznych szlaków i górskich wędrówek. O to, aby cieszyć się idealnymi chwilami, nie martwiąc się o nagłą zmianę pogody dba brytyjska marka Regatta. W letniej kolekcji znalazły się funkcjonalne ubrania, idealne na zmiany pogody podczas wypoczynku.