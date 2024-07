Elegancki i uniwersalny. Taki jest ten makijaż

Odpowiedni podkład stanowi idealną bazę pod cały makijaż. Wyrównuje koloryt skóry, likwiduje przebarwienie i niweluje oznaki zmęczenia. W zależności od naszych potrzeb powinniśmy wybierać na co dzień podkłady z mniejszym kryciem, a te o mocniejszym zostawić na imprezy i większe wyjścia. Popularnością cieszą się przede wszystkim podkłady matujące, ale również dobrze mogą sprawdzić się te o działaniu nawilżającym i rozświetlajacym.

Yves Saint Laurent All Hours Foundation

Dzięki rewolucyjnej formule i wyjątkowej konsystencji Yves Saint Laurent All Hours Foundation to długotrwały podkład, na którym możesz polegać przez 24 godziny. Zapewnia pełne krycie i pozostaje niewidoczny na twarzy, a przy tym nawilża skórę przez cały dzień. Ponadto podkład wyraźnie matuje skórę i nadaje jej naturalny blask.

i Autor: Materiały prasowe YSL

Yves Saint Laurent All Hours Concealer

Korektor Yves Saint Laurent All Hours zamaskuje wszelkie niedoskonałości cery, a Twoja twarz będzie wyglądać perfekcyjnie. Ma lekką konsystencję, która nie podkreśla zmarszczek.

i Autor: materiały prasowe YSL

Bronzer i rozświetlacz to zdecydowanie najważniejsze produkty do makijażu w letniej kosmetyczce. Idealnie podkreślają one opaleniznę, wyrównują kolory skóry oraz dodają jej promiennego i zdrowego blasku. Bronzer już o wielu sezonów uchodzi za jeden z najważniejszych kosmetyków w makijażu. Z jego pomocą możemy wyszczuplić twarz, nadać jej kontur oraz podkreślić pewne partie. Mocne konturowanie to rewelacyjna metoda, która, sprawi, że twarz będzie szczuplejsza i bardziej wyrazista.

Yves Saint Laurent All Hours Bronzer

Chcesz, aby Twoja twarz wyglądała na opaloną nawet w dni, gdy nie spędzasz czasu na świeżym powietrzu lub gdy słońce wciąż chowa się za chmurami? Bronzer Yves Saint Laurent All Hours Bronzer pomoże Ci w kilka chwil uzyskać efekt opalenizny i skóry muśniętej słońcem w zaciszu własnego domu. Zadba o subtelne koloryzowanie skóry, dzięki czemu z łatwością uzyskasz efekt naturalnej opalenizny. Co więcej, ten bronzer pozwoli Ci podkreślić kontury i skorygować kształt twarzy. Bądź opaloną boginią, kiedy tylko masz na to ochotę.

i Autor: materiał prasowy YSL

Smokey eyes to absolutnie ponadczasowa klasyka. To makijaż, który pasuje praktycznie każdemu rodzajowi urody i mało kto nie wygląda w nim dobrze. Co ważne, smokey eyes to przede wszystkim technika aplikowania cieni, tradycyjny makijaż tego rodzaju opiera się na neutralnych kolorach (brązy i szarości) jednak można go wykonać w jakich tylko chcemy odcieniach. Na Instagramie znajdziemy wiele inspiracji na różowy albo błękitny smokey eyes.

Yves Saint Laurent Couture Mini Clutch

Przekonaj się, jak łatwo wyrzeźbić oczy, aby podkreślić ich naturalne piękno! Wyraź swój styl dzięki palecie cieni do powiek Yves Saint Laurent Couture Mini Clutch, która zawiera 4 mocno napigmentowane i doskonale dobrane odcienie inspirowane modą. Jego luksusowe kolory są idealne na każdą okazję w dzień i w nocy, a z pewnością docenisz jego kompaktowy format z lusterkiem i dwoma aplikatorami.

i Autor: materiał prasowy YSL