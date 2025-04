Czas na wiosenne metamorfozy włosów

Gotowa na wiosenną metamorfozę?

Sezon wiosenny 2025 to czas odświeżenia, kiedy w świecie trendów fryzjerskich królować będą naturalność i wszechstronność fryzur od swobodnych fal, przez eleganckie upięcia, aż po odważne cięcia, które podkreślą Twoje piękno. Zainspirowane stylem boho, swobodne fale to idealna propozycja dla osób ceniących naturalny wygląd, który osiągnąć można w mgnieniu oka. Jeśli Twoim celem są sprężyste, naturalne fale, suszarko-lokówka Shark FlexStyle z technologią Coanda i odpowiednią końcówką, wyczaruje je w kilka sekund! Do łask wracają także eleganckie upięcia, takie jak gładkie koki i wysokie sleek bun, idealne na specjalne okazje. Marzysz o idealnie gładkim koku? Użyj Shark SpeedStyle Pro Flex z końcówką FrizzFighter Anti-Frizz, aby ujarzmić puszenie i nadać włosom lustrzany blask przed upięciem. A może marzysz o odświeżeniu fryzury? Grzywka w stylu curtain bangs to idealny sposób, łatwa w stylizacji i pasująca do wielu kształtów twarzy, teraz osiągalna bez wizyty u fryzjera. Chcesz odświeżyć swoją grzywkę curtain bangs bez mycia włosów? Shark SmoothStyle w trybie do suchych włosów błyskawicznie nada jej odpowiedni kształt i objętość.

Shark – Twój partner w wiosennej metamorfozie

Niezależnie od tego, czy preferujesz romantyczne loki, gładkie, lśniące włosy, czy też pełną objętości fryzurę, kluczem do sukcesu jest odpowiedni sprzęt. Poznaj trzy produkty, które pomogą Ci odświeżyć swój wygląd na wiosnę 2025:

Suszarko-lokówka Shark FlexStyle (HD440EU): To wszechstronne urządzenie łączy w sobie funkcje suszarki i lokówki, umożliwiając szybkie i łatwe tworzenie różnorodnych fryzur. Dzięki technologii Coanda, włosy są automatycznie owijane wokół cylindra lokówki, co pozwala uzyskać sprężyste, naturalnie wyglądające loki w kilka sekund. W zestawie znajdziesz również dyfuzor do kręconych włosów, koncentrator do modelowania, szczotkę łopatkową i owalną, co daje nieograniczone możliwości stylizacji.

i Autor: materiały prasowe SharkNinja

Suszarka Shark SpeedStyle Pro Flex (HD542EU): Ta lekka i wydajna suszarka zapewnia ultraszybkie suszenie włosów, jednocześnie chroniąc je przed uszkodzeniami spowodowanymi wysoką temperaturą. Dzięki technologii Coanda i specjalnej końcówce FrizzFighter Anti-Frizz, Shark SpeedStyle Pro Flex ujarzmia puszenie się i wygładza włosy, nadając im wyjątkowy połysk. W zestawie znajdziesz również szczotkę QuickSmooth, koncentrator i dyfuzor DefrizzFast, co pozwala na tworzenie różnorodnych stylizacji, od gładkich i prostych, po pełne objętości i sprężystości.

i Autor: materiały prasowe SharkNinja

Suszarko-lokówka Shark SmoothStyle (HT212EU): To idealne rozwiązanie dla osób, które chcą odświeżyć swoją fryzurę między myciami. Urządzenie posiada dwa tryby działania: do mokrych i suchych włosów. W trybie mokrych włosów, Shark SmoothStyle suszy włosy w kilka minut, nadając im objętość bez uszkadzania ich przez ciepło. W trybie suchych włosów, odświeża stylizację i odpowiednio układa włosy. Technologia Smooth zapewnia zdrowy wygląd i objętość włosów, a kombinacja włosia z dzika i nylonowych włókien dodatkowo rozczesuje włosy, unosząc je u nasady i umożliwiając łatwe stylizowanie.

i Autor: materiały prasowe SharkNinja

SharkNinja nieustannie poszerza swoją ofertę produktową w Polsce. Już dziś można nabyć flagowe produkty marki, takie jak odkurzacz Shark Detect Pro, Airfryer Double Stack XL czy suszarko-lokówka Shark FlexStyle, w najpopularniejszych sieciach handlowych, m.in. Media Expert, RTV Euro AGD czy w oficjalnym sklepie internetowym SharkNinja na Allegro. Marka stale inwestuje także w rozwój i innowacje, dążąc do ułatwienia codziennego życia swoim klientom na całym świecie.