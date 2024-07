SYOSS x Shining Talents. Półfinaliści konkursu wybrani!

Find BIZUU in Paris! Zainspiruj się stylem polskiej reprezentacji na Letnich Igrzyskach w Paryżu 2024 i odkryj kolekcję olimpijską

Zadanie konkursowe postawione przed młodymi projektantami było z pozoru proste - zaprojektować kolekcję składającą się z 6 sylwetek, która w kreatywny sposób odnośnie się do hasła marki SYOSS "Unbreak your shine" ("Uwolnij swój blask"). Ważnym elementem zadania było wymyślenie konceptu na fryzury i nieszablonowe akcesoria do włosów.

Blisko 100 aplikacji nadesłanych przez twórców mody zaskoczyło jury wysokim poziomem i kreatywnym podejściem do tematu konkursowego. Autorzy zgłoszonych projektów wykorzystali przeróżne techniki projektując sylwetki, od kolażu po klasyczny rysunek żurnalowy. Obrady jury były emocjonujące, obfite w dyskusję. Trzy wybrane projekty półfinałowe wyróżniały się na tle innych zgłoszeń ciekawym podejściem do budowanej przestrzennie sylwetki i przykuwającymi uwagę akcesoriami do włosów czy też samymi koncepcjami fryzur. Jury zgodnie stwierdziło, że te prace najlepiej interpretowały zadanie konkursowe.

Kolejnym etapem konkursu jest odszycie wybranych przez Agnieszkę Ścibior, Jessicę Mercedes i Piotra Sierpińskiego sylwetek w ramach udostępnionego przez markę SYOSS budżetu na realizację. Na podstawie trzech gotowych projektów w drugiej połowie sierpnia 2024 roku jury wybierze osobę, która zwycięży pierwszą edycję konkursu SYOSS x Shining Talents.Lista finalistów jest dostępna na stronie konkursowej. 20 sierpnia 2024 roku ruszy też głosowanie internautów na Nagrodę Internautów w wysokości 10 tysięcy złotych.

i Autor: materiał prasowy SYOSS

