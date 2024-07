Kosmetyki niezbędne w każdej podróży

Wakacje to czas przygody. Niech Twoje ubrania będą na nią gotowe

Lush w swojej ofercie posiada wiele oryginalnych produktów, które doskonale sprawdzają się podczas wszelkiego rodzaju wyjazdów. Dzięki temu, że są w postaci stałej, a nie płynnej można je zabrać do bagażu podręcznego, nie martwić się o to czy się wyleją oraz często zmniejszyć również wagę naszej kosmetyczki.

Szampon w kostce

Szampon w kostce to sprzymierzeniec wszelkich podróży. Dzięki swojej kompaktowej formie i braku opakowania, taki szampon sprawdza się w każdych okolicznościach. Seanik to absolutny bestseller, dodaje włosom objętości i pięknego połysku.

Płatek do demakijażu

Zamiast zabierać płyn micelarny i waciki, lub olejek do demakijażu, warto sięgnąć po ten niewielki, ale skuteczny płatek. 7 to 3 zmywa makijaż, jednocześnie usuwając zanieczyszczenia i delikatnie peelingując skórę, dzięki zawartej w składzie białej fasoli.

Pasta oczyszczająca do twarzy

Herbalism to wyjątkowy, delikatny produkt do oczyszczania twarzy. Posiada lekko sproszkowaną konsystencję, która po dodaniu do niej wody zmienia się w kremową pastę. Oczyszcza skórę, pozostawiając ją miękką i wygładzoną.

Pasta do zębów w tabletkach

Pasta do zębów w formie tabletek to innowacyjny produkt, doskonały do zabrania w podróż. Wystarczy rozgryźć jedną tabletkę i umyć zęby zwilżoną szczoteczką. Pasta jest dostępna w 4 wariantach - miętowym, owocowym, cytrusowo-miętowym oraz zawierającym w sobie węgiel.

Dezodorant w kostce

Dezodorant to kosmetyk, który towarzyszy nam każdego dnia. W trakcie podróży warto skorzystać z nieopakowanej alternatywny, która jest równie skuteczna, a lepsza dla środowiska. Rumianek i paczula, które można znaleźć w składzie, zapewniają świeżość i przyjemny zapach przez cały dzień.

Perfumy w balsamie

Perfumy w balsamie idealnie sprawdzą się w trakcie wyjazdów, zwłaszcza tych wakacyjnych. Pod wpływem ciepła skóry, zapach jest bardziej intensywny, a opakowanie jest naprawdę małe. Lush w swojej ofercie posiada różnorodne zapachy, które trafią w każdy gust. Latem doskonale sprawdzi się Sun, pachnący orzeźwiającymi cytrusami.

Nagi tusz do rzęs

Maskara bez opakowania, to świetna alternatywa dla tradycyjnego tuszu do rzęs. Na wakacjach sprawdzi się szczególnie dobrze, ponieważ posiada trzy różne szczoteczki. Dzięki temu za pomocą jednej maskary możemy osiągnąć trzy efekty. Ponadto występuje w czterech kolorach, dzięki którym można stworzyć piękny wakacyjny makijaż.

