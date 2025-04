Zmyj dzień, uwolnij skórę, poczuj lekkość – odkryj oczyszczanie, które działa

Znasz to uczucie, gdy po całym dniu patrzysz w lustro i widzisz zmęczoną, szarą cerę? To znak, żeby sięgnąć po naturalne oczyszczanie, które działa. Zmyć ze skóry trudy dnia, uwolnić jej blask i poczuć zachwycającą lekkość bez makijażu!

Szczególne potrzeby skóry dojrzałej w oczyszczaniu

Wraz z wiekiem skóra traci elastyczność, wolniej produkuje kolagen, a jej bariera hydrolipidowa osłabia się, przez co staje się bardziej wrażliwa. Może być przesuszona, mieszana i kapryśna. Dlatego samo mycie twarzy wodą i przypadkowym, nie zawsze dobrze dobranym żelem, to zdecydowanie nienajlepszy wybór.

Jakie oczyszczanie pokocha Twoja skóra?

Łagodne – agresywne środki myjące naruszają barierę ochronną skóry, a to największe przestępstwo wobec naszej cery! Delikatne, a zarazem skutecznie oczyszczające formuły, to zdecydowanie najlepszy wybór!Łagodność to także oczyszczanie, które nie wymaga stosowania wacików, pocierania i rozciągania skóry. To wszystko narusza barierę naskórkową i przyspiesza procesy starzenia. Co zatem wybrać? Własne dłonie! Czuły dotyk, to najlepsze co możesz dać swojej cerze.

Skuteczne – oczyszczanie powinno nie tylko usuwać zanieczyszczenia, ale także wspierać regenerację skóry, stymulować ją i zapobiegać wysuszeniu. Tak by po całym rytuale wyglądała zdrowo, świeżo i promiennie. Bez nieprzyjemnego uczucia ściągnięcia, zaczerwienia, czy dyskomfortu.✔ Naturalne – wykorzystanie roślinnych składników zarówno myjących, jak i aktywnych zapewnia skórze równowagę i zdrowy wygląd. Wiele z nich wykazuje dodatkowe działanie pielęgnacyjne, chroniąc przed wolnymi rodnikami, czy też wspomagając regenerację.

Nawilżające – już na etapie mycia dostarczają skórze substancji, które pomagają zatrzymać wodę. Jeśli po oczyszczaniu skóra nie jest napięta, to znak, że produkty łączą nawilżanie z oczyszczaniem.

Pełne składników aktywnych ukierunkowanych na konkretne potrzeby skóry – dobre i przemyślane oczyszczanie może jednocześnie wspomagać jędrność i elastyczność, a także pomagać w redukcji rozszerzonych porów skóry oraz niwelowaniu niedoskonałości i przebarwień.

Nowe, oczyszczające rytuały piękna od UZDROVISCO!

Z myślą o wymagającej skórze w każdym wieku eksperci UZDROVISCO, bazując na wieloletnim doświadczeniu w pielęgnacji skóry dojrzałej stworzyli linię AMINO HYDRATION. To zaawansowane, naturalne kosmetyki do mycia, inne niż wszystkie - łączą składniki aktywne znane z najdroższych marek premium w transformujące skórę formuły, a wszystko w przystępnej cenie. Nie chodzi bowiem wyłącznie o skuteczne oczyszczanie, ale również o jednoczesną pielęgnację, nawilżanie i odmładzanie.

AMINO HYDRATION – intensywne nawilżenie podczas oczyszczania

Nadmierna suchość, to częsty problem zarówno młodych jak i dojrzałych skór. Brak odpowiedniego nawodnienia cery przekłada się nie tylko na jej dyskomfort i skłonność do podrażnień, ale przede wszystkim na jej przyspieszone starzenie! Dlatego już pierwszy krok pielęgnacyjny, jakim jest oczyszczanie, ze szczególną troską powinien podchodzić do tej potrzeby cery. AMINO HYDRATION to linia zaawansowanych, naturalnych kosmetyków stworzona, by intensywnie nawilżać już na etapie mycia.

Co sprawia, że jest tak skuteczna i przyjemna zarazem?

Kompleks aminokwasów – Połączenie argininy i betainy, które naturalnie znajdują się w skórze. Działają regenerująco, wzmacniają barierę skórną, nawilżają i koją nawet najbardziej podrażnioną skórę.

Kwas hialuronowy 4D – wyjątkowo skuteczny kompleks 4 rodzajów kwasu hialuronowego, działający na wielu poziomach skóry! Skutecznie nawilża, chroni przed wysuszeniem, wzmacnia barierę naskórkową i działa przeciwzmarszczkowo.

Kwas bursztynowy - Składnik o właściwościach przeciwstarzeniowych i regenerujących, który wygładza skórę, chroni komórki przed stresem oksydacyjnym i przywraca jej młody blask.

Pentawityna – rewolucyjny, biozgodny składnik nawilżający, który wyróżnia się swoją zdolnością do wiązania i zatrzymywania wilgoci w skórze. Działa jak magnes przyciągający wodę, zatrzymuje ją w skórze na 72 godziny, nie spłukuje się i działa jak naturalna tarcza ochronna.

Peeling wygładzający z efektem glass skin

Żelowa formuła, która wygładza skórę, zapewnia efekt glass skin - rozświetlonej skóry, która odbija światło, sprawia, że skóra staje się czysta i nabiera zdrowego kolorytu, przyspiesza odnowę naskórka, wygładza skórę i nadaje jej zdrowy blask. Zawiera: 10% kwasów: bursztynowy, glukonolakton, mlekowy; kompleks łagodzący (100% zalecanej dawki): prebiotyk, pentawityna, aminokwasy

Hydro-żel oczyszczający i nawilżający

Czysta formuła oparta o łagodne substancje myjące, która skutecznie, ale delikatnie oczyszcza skórę, usuwa makijaż i jego pozostałości bez podrażnień, daje uczucie gładkości i nawilżenia, nawilża cerę i wycisza podrażnienia.Zawiera: 2% aminokwasów, kwas hialuronowy 4D, 100% zalecanego stężenia pentawityna, 100% zalecanego stężenia prebiotyku.

Tonik-mgiełka rewitalizujący i nawilżający

Czysta formuła bezwacikowego toniku-esencji w mgiełce, która nawilża i wygładza naskórek, przywraca skórze prawidłowe pH, działa łagodząco i zmiękczająco, wspiera mikrobiom i poprawia wygląd skóry, odświeża i przywraca komfort skórze. Zawiera: 3% aminokwasów, kwas hialuronowy 4D, 100% zalecanego stężenia pentawityna, 100% zalecanego stężenia prebiotyku.

Czas na oczyszczanie bez kompromisów!

Teraz możesz mieć zarówno dokładne oczyszczanie, jak i pielęgnację, która wspiera naturalne procesy regeneracyjne i odpowiada na indywidualne potrzeby Twojej skóry. Wybierz AMINO HYDRATION i odkryj nowy wymiar pielęgnacji – bo prawdziwe piękno zaczyna się od oczyszczania!