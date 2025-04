Jeśli szukasz nowych ubrań na wiosnę, nie musisz wydawać majątku, a przy okazji możesz trafić na coś wyjątkowego. Kupowanie używanej odzieży w Internecie jest teraz jeszcze prostsze, podobnie jak sprzedawanie rzeczy, których już nie nosisz. Platforma Vinted przygotowała szereg nowości, dzięki którym szybciej znajdziesz to, czego potrzebujesz.

Jak sprzedawać i kupować używane ubrania w internecie? 5 prostych rad od Vinted

Śledź innych użytkowników, hashtagi i zapisuj wyszukiwania na Vinted. Możesz oznaczać swoje ulubione przedmioty, aby być na bieżąco z obniżkami cen oraz otrzymywać podobne rekomendacje w swoim feedzie. Filtruj według nowych ogłoszeń: Sortuj wyniki wyszukiwania według „najnowszeˮ, aby znaleźć świeżo dodane przedmioty, zanim zrobią to inni. Może ktoś właśnie dodał idealny przedmiot z drugiej ręki, którego szukasz!? Zestawy: Znajdź sprzedawców, którzy wystawiają rzeczy w określonym stylu lub trendzie, który lubisz. Na Vinted możesz kupować w zestawach od każdego sprzedawcy, co pozwala na zakup wielu przedmiotów z drugiej ręki i zaoszczędzić na kosztach wysyłki. Największe prawdopodobieństwo obniżki cen przedmiotów występuje między godziną 18:00 a 21:00. Ponad 70 000 użytkowników kupiło wszystkie swoje rzeczy od jednego sprzedawcy. Ponad 475 000 użytkowników kupuje tylko w zestawach.

Newstalgia: Kolekcjonerskie przedmioty już dostępne!

Na Vinted można już kupować i sprzedawać szeroką gamę kolekcjonerskich przedmiotów w nowych i zaktualizowanych kategoriach, takich jak karty kolekcjonerskie i akcesoria, figurki, pocztówki, gry planszowe i puzzle, monety, znaczki itp., pamiątki i wiele więcej! Dodanie kategorii kolekcjonerskich to odpowiedź na zainteresowania społeczności Vinted, które umożliwia zmonetyzowanie swoich skarbów i kolekcji, by zarobić, zaoszczędzić i nawiązać kontakt z pasjonatami — wszystko w jednym miejscu!

Podaruj zapomnianej technologii szansę na nowe życie

Aby ułatwić porządkowanie rzeczy, Vinted wprowadziło kategorię elektroniki, umożliwiając użytkownikom kupowanie i sprzedawanie używanych konsol do gier, urządzeń audio, tzw. portables, czyli czytników e-booków, tabletów, telefonów i innych, dzięki czemu „pre-loved techˮ może znaleźć nowy dom. Najnowszą kategorią są laptopy. Dzięki opcjonalnej usłudze Weryfikacji Elektroniki (za opłatą 20 zł), dla kupujących, wyspecjalizowany zespół przeprowadza kontrolę funkcjonalności, stanu i autentyczności kwalifikujących się urządzeń (konsol do gier, telefonów, tabletów i laptopów), zapewniając kupującym spokój ducha w trakcie zakupu używanych urządzeń elektronicznych.

Nowy filtr wyszukiwania wzorów ubrań

Nowy filtr wzorów Vinted wykorzystuje sztuczną inteligencję do automatycznego wykrywania wzorów ze zdjęć dodanych do oferty. Ta technologia upraszcza proces dla sprzedawców, eliminując konieczność ręcznego dodawania wzorów odzieży. Kiedy użytkownicy przeglądają kategorie mody, mogą łatwo filtrować produkty według wzorów i innych cech, co ulepsza ich doświadczenie zakupowe – teraz jeszcze łatwiej można znaleźć wzory kwiatowe, tie-dye i zwierzęce!

Odkryj trwałe materiały

Wyobraź sobie znalezienie rzeczy z drugiej ręki, która wyglądają jak nowa, ale ma swoją historię — 84% naszych kupujących twierdzi, że zakupione przez nich rzeczy z drugiego obiegu mają taką samą jakość, jak nowe (źródło: Impact Report). Vinted oferuje filtr tkanin, który pomaga użytkownikom jeszcze łatwiej znaleźć rzeczy wykonane z wysokiej jakości materiałów, takich jak bawełna czy kaszmir. Sprzedawcy: Jako sprzedawca możesz wybrać do trzech rodzajów tkanin najlepiej opisujących przedmiot, który sprzedajesz, dzięki czemu będzie on atrakcyjniejszy dla kupującego, a znalezienie go jeszcze szybsze i prostsze. Nie jesteś pewien, z jakiego materiału wykonany jest przedmiot? Sprawdź metkę tekstylną dołączoną do ubrania, aby uzyskać szczegółowe informacje o tkaninie i przedstawić ją kupującym.

