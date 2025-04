Tylko jedna woda smakuje królowej showbiznesu – nowa współpraca Dody ujrzała światło dzienne

Doda ma nową miłość i się z nią nie rozstaje nawet na chwilę! Pojawia się z nią na siłowni, podczas spotkań towarzyskich i na sesjach zdjęciowych. Obiektem zainteresowania gwiazdy, a jednocześnie niezbędnym gadżetem stała kolorowa butelka filtrującą wodę. Gwiazda nawiązała współpracę z polską marką Dafi – producentem filtrów uzdatniających wodę kranową do picia.

TREND ALERT 2025: DODA x WODA

Doda od ponad 25 lat wyznacza trendy nie tylko na polskiej scenie muzycznej, ale też inspiruje do odwagi w wyrażaniu siebie. Gdzie się nie pojawi – jest o niej głośno. To gwiazda, która nie boi się mówić o ważnych sprawach i nigdy nie… leje wody. Chyba, że do swojej butelki filtrującej, która stała się jej personal hydration. Dla królowej to nie tylko modny gadżet. Butelka pozwala jej dbać o siebie i planetę.

KONIEC PLASTIKU W ŻYCIU DODY

Dafi i Doda łączą siły, by szerzyć świadomość o oszczędzaniu plastiku. Piosenkarka, jako ambasadorka zdrowego stylu życia, dbania o środowisko, ale też świadomego wyboru jakości razem z Dafi zamierza inspirować do zmiany nawyków. Prawdziwa (eko)rewolucja zaczyna się od czystej wody i rezygnacji z kupowania wody butelkowanej. Zamiana wody sklepowej na filtrowaną to krok ku zdrowiu i mniej zaśmieconej planety.Jak mówi Doda, nowa ambasadorka Dafi:

„U mnie nie ma miejsca na ściemę i kompromisy – ani na scenie, ani w życiu prywatnym. Nauczyłam się, że to szczerość, dobre nawyki i konsekwencja prowadzą do celu. Czasem warto poczekać na coś, co naprawdę pasuje do Twoich wartości i zasad. Wiem, że mamy tylko jedną planetę i jej przyszłość zależy od nas. Od dawna nie kupuję wody w plastikowych butelkach. Przysięgłam sobie, że nie wiem jakby musiało mi się chcieć pić, żebym sięgnęłam po jednorazówkę. Po prostu – nie ma takiej opcji! W moim życiu nie ma miejsca na śmieci – w żadnej postaci! Dlatego współpraca z Dafi to mój świadomy wybór. Wierzę, że małe kroki naprawdę mają znaczenie. A filtrująca butelka? Wlewasz wodę z kranu, gdziekolwiek jesteś, sama decydujesz, co pijesz – no czy to nie jest genialne? Teraz Dafi towarzyszy mi codziennie.”

„Doda to artystka, która budzi skrajne emocje, potrafi zwrócić uwagę na siebie, ale również na niezmiernie ważne tematy społeczne. Jej autentyczność i odwaga powoduje, że z całą pewnością jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich marek osobistych. Podobnie jak Dafi, marka filtrów do wody, która od ponad 30 lat inwestuje w ekoedukację, inspiruje do zmiany nawyków miliony Polaków i wyznacza lifestylowe trendy. Wybór Dody na ambasadorkę był więc przemyślanym wyborem. Marka skupiła się na niesamowitej sile przekazu, którym dysponuje Doda. Dzięki temu możemy wspólnie osiągnąć wartościowy cel, ważny dla całego społeczeństwa. Chcemy inspirować kolejne miliony Polaków do zmiany poprzez wprowadzanie do swojej codzienności małych kroków służących zdrowiu, wygodzie, oszczędności i naszej planecie”. – mówi, Katarzyna Bursztein, Dyrektor Marketingu Dafi.

i Autor: materiały prasowe Dafi i Doda