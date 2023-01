Kobieta 50 +

Tak ubierają się eleganckie kobiety po 50-tce. 3 stylizacje, w których zadasz szyku niczym gwiazda filmowa

Jak ubierać się po 50-tce, by wyglądać elegancko i modnie? W popularnych sieciówkach królują ubrania dla nastolatek i młodszych kobiet, jednak to nie znaczy, że musisz ubierać się w sklepach, do których przylgnęła metka „ciuchy dla babć”. Kobieta po 50-tce wciąż może czuć się piękna i młoda w ubraniach, które pasują do jej wieku ale nie pachną naftaliną. Wystarczy tylko odpowiednio je zestawić, tak jak robi to Sylvie – jedna z bohaterek serialu „Emily w Paryżu”.