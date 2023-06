Ta roślina chroni przed wampirami energetycznymi oraz przynosi szczęście i dostatek. Warto posadzić w ogrodzie lub na balkonie. Będzie też doskonałym prezentem

Lawenda od wieków jest uważana za roślinę magiczną. Kwiat, który przynosi szczęście i chroni przed złymi mocami. Roślina, która pięknie pachnie, chroni przed molami, ale i wampirami energetycznymi. Warto ją sadzić przed domem, na balkonie, w ogrodzie, ale i w doniczce na parapecie.

Roślina, która przynosi szczęście i chroni przed złem. Poznaj magiczne właściwości lawendy

Lawenda od wieków uchodzi za roślinę magiczną. Była używana zarówno przez biednych, jak i bogatych. Gałązki zawieszone nad drzwiami miały chronić przed złymi duchami. Kwiaty dodane d kąpieli odpędzały złe duchy i demony. Portugalczycy i Hiszpanie wrzucali lawendę do ogniska w dniu św. Jana, aby pomóc odpędzić złe duchy. W dniu św. Łukasza w XIV i XVI wieku dziewczęta piły napar z lawendy w nadziei, że we śnie zobaczą swoją prawdziwą miłość. Podobno Kleopatra używała lawendy jako jednej ze swoich tajnych broni do uwodzenia. Do dziś wiele osób wierzy, że lawenda posadzona przed domem, w ogrodzie lub na balkonie odpędza wampiry energetyczne oraz sprowadza dobrobyt na mieszkańców. Doniczka z lawendą jest też doskonałym prezentem, jednak pod warunkiem, że kwiat się przyjmie. Jeden z przesądów mówi, że jeśli roślina zmarnieje, szczęście opuści mieszkańców domu.

W jakim miejscu posadzić lawendę? Proste zasady pielęgnacji

Lawenda uwielbia ciepło. Dlatego niezależnie czy sadzimy kwiaty w ogrodzie, czy w doniczkach na balkonie powinniśmy zapewnić sadzonkom takie miejsce, w którym nie będzie brakowało słońca. Jeśli posadzimy lawendę na zacienionym stanowisku, musimy liczyć się z tym, że kwitnienie będzie mało obfite, a kolor kwiatów mało intensywny. Trzeba też pamiętać, że lawenda nie lubi podmokłego gruntu. Lepiej sadzić kwiaty tam, gdzie jest bardzo sucho niż zbyt mokro. Jednak najlepsza będzie stała wilgotność podłoża. Lawendę sadzi się co 30-40 cm. Ważna jest także ziemia. Lawenda dobrze rośnie w żyznej, ale przepuszczalnej glebie. Najlepsza będzie zasadowa o pH od 6,5 do 7,0. Zbyt kwaśne podłoże trzeba zwapnować kredą lub dolomitem. W sklepach ogrodniczych można już kupić specjalną ziemię do uprawy lawendy. Ważne także, by zapewnić jej odpowiedni drenaż, to w przypadku, jeśli gleba w naszym ogrodzie nie jest wystarczająco przepuszczalna.

