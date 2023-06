Ta roślina przynosi szczęście i odgania pecha. Posadź w ogrodzie lub na balkonie i śpij spokojnie

Wawrzyn szlachetny jest jedna z tych roślin, które sadzi się w donicach, w ogrodzie i na balkonie, by zapewnić sobie szczęście i odgonić pecha, a przy okazji wykorzystać walory smakowe i zdrowotne. Poznaj magiczne właściwości liści laurowych oraz samego drzewka. Dlaczego warto sadzić laur w domu i jak o niego dbać?

Spis treści

Wawrzyn w doniczce. Roślina, która przynosi szczęście

Wawrzyn szlachetny to jedna z roślin, którym przypisuje się magiczne moce. Od najdawniejszych czasów liście laurowe (lub wawrzynowe) były uważane za talizman, który chronił ludzi przed nieszczęściami. Grecka nazwa tej rośliny to dáfni. Nawiązuje do słynnego mitu o Daphne, która chcąc uchronić się przed Apollem, została zamieniona przez Gaję w drzewo laurowe. Apollo zaś uznał laur za świętą roślinę, dlatego też jego liści używano do wytworzenia wieńców dla zwycięzców igrzysk olimpijskich. Grecy wierzyli także, że tam, gdzie rośnie wawrzyn, nie uderzy żaden piorun. Do dziś wiele osób chcąc ochronić swój dom i domowników przed nieszczęściem sadzi drzewko w doniczkach i ustawia blisko okien, na balkonie lub w ogrodzie. Ale to nie jedyne właściwości magiczne tej rośliny.

Wawrzyn szlachetny ma magiczne właściwości. Liście laurowe przyciągają bogactwo i dobry sen

Liść laurowy, popularny w kuchni, wedle wierzeń przyciąga szczęście i fortunę, jednocześnie odpędzając pecha. Kiedy popularność zyskuje palo santo i biała szałwia oraz rytuały oczyszczania duszy, ciała czy pomieszczeń kadzidłami, mało kto wie, że roślinę o podobnym działaniu mamy we własnej kuchni. Niepozorny liść laurowy ma ogromną moc. Suszone liście wkładano pod poduszkę, by przyciągnęły dobre i prorocze sny, a nasze babki okadzały nim domy, by odgonić nieszczęście. Liście laurowe są również symbolem bogactwa i dobrobytu. Dlatego, jeśli mamy taką możliwość, warto ustawić drzewko w miejscu pracy. Ewentualnie zawiesić przy biurku kilka gałązek, aby przyciągnąć klientów i przepływy pieniędzy do firmy. Liście laurowe noszone w kieszeni spełniają marzenia, włożone do portfela przyciągają bogactwo.

Liść laurowy w doniczce. Jak uprawiać wawrzyn szlachetny?

Drzewko laurowe w doniczce osiąga wysokość do 3 metrów. Laur lubi ciepło, dlatego dobrze będzie rósł na mocno nasłonecznionym i osłoniętym od wiatru stanowisku. Sprawdzi się także w półcieniu. Jesienią, zima i wczesną wiosną lepiej przenieść roślinę do cieplejszego pomieszczenia. Nie wolno zapominać także o umiarkowanym podlewaniu. Ziemia w doniczce powinna być zawsze wilgotna.

Liść laurowy na komary. Wykorzystaj roślinę do odstraszania owadów

Liście laurowe bogate są w olejki eteryczne, zawierające między innymi cyneol, fenol, metyl, pektyny, żywicę oraz garbniki. Dzięki temu odstraszają m.in. insekty. Żeby ochronić się przed komarami w ogrodzie, można wykorzystać wysuszone liście tak jak kadzidła. Wystarczy podpalić listki, tak by się jedynie tliły, położyć na talerzyku lub folii aluminiowej i ustawić blisko miejsca, w którym spędzamy czas w ogrodzie lub na tarasie. Smużący się dym, a bardziej jego zapach, odpędzi komary i uprzyjemni wieczór na świeżym powietrzu.

