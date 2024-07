Ogromne promocje w Lidlu. Wiatroszczelne kurtki, wygodne obuwie i spodnie dresowe

Wakacje to czas przygody. Niech Twoje ubrania będą na nią gotowe

W czasie wakacji każdy dzień przynosi nowe możliwości odkrywania piękna natury, jednak warto pamiętać, że pogoda bywa kapryśna. Chłodniejsze, wietrzne dni mogą zaskoczyć nawet w środku lata. W takiej sytuacji niezastąpiona będzie wiatroszczelna kurtka Crivit, którą już od poniedziałku, 29 lipca, będzie można kupić w sklepach Lidl Polska 20% taniej – za 39,99 zł[1]/szt. Na lidlowych półkach znajdziemy modele zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, a odporność na wiatr i wodę zapewni komfort podczas wakacyjnych przygód! Każda kurtka posiada kieszeń na piersi, która służy jako pokrowiec, co oznacza, że możemy ją łatwo złożyć, schować w plecaku i zabrać ze sobą wszędzie.

Latem więcej czasu spędzamy na świeżym powietrzu, ciesząc się pieszymi wędrówkami i innymi aktywnościami na łonie natury. Do tego potrzebujemy odpowiedniego obuwia. Dlatego w sklepach sieci znajdziemy buty damskie Esmara, które dostaniemy 30% taniej, w cenie 48,99 zł[2]/para – wkładka z pianki Memory i cholewka z oddychającej siatki sprawią, że każdy krok będzie przyjemnością. W wersji dla panów również pojawią się buty Crivit z tekstylną wyściółką w supercenie, za 44,99 zł/para.

Spodnie dresowe to must have każdej garderoby. Na trening, górską wędrówkę, chłodniejsze wieczory czy maraton serialowy – zapewniają wygodę i swobodę ruchów w każdej sytuacji. Dlatego już od poniedziałku, 29 lipca, w sklepach Lidl Polska będzie można kupić spodnie capri damskie z bawełną od marki Esmara (24,99 zł/para), a także spodnie dresowe damskie Crivit (29,99 zł/para.). W męskim zestawie również nie może ich zabraknąć! Spodnie dresowe męskie Crivit stworzone przy pomocy bezzapachowej technologii HeiQ Mint, bazującej na olejku miętowym dostaniemy za 44,99 zł/para.

i Autor: materiał prasowy Lidl

