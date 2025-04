NAGO x KOPI – wiosenna kolekcja ubrań i biżuterii od Patrycji Jabłkowskiej i Natalii Kopiszki

Moda na wiosnę i lato. Wyjątkowy pokaz wśród kamiennego minimalizmu. To będzie trendy w tym sezonie

Pomysł zrodzony z przyjaźni i wzajemnej fascynacji

– Od dawna nosiłyśmy swoje projekty i byłyśmy w kontakcie przez social media. Któregoś dnia umówiłyśmy się na kawę i od słowa do słowa postanowiłyśmy stworzyć coś wspólnie – mówią zgodnie Patrycja Jabłkowska i Natalia Kopiszka. Efektem tego spotkania jest kolekcja, w której wyraźnie widać ich dwie estetyki: minimalistyczną, naturalną i zrównoważoną modę NAGO oraz subtelną, kobiecą biżuterię KOPI.

Podczas pracy nad kolekcją projektantki przeglądały archiwalne zdjęcia francuskich aktorek z lat 60. i 70., szukając inspiracji do stworzenia stylizacji, które przeniosą nas do czasów Jane Birkin i Brigitte Bardot. – Chciałyśmy uchwycić styl mój i Kopi, łącząc go w spójną całość. Jednak wydaje mi się, że wprawne oko z łatwością rozpozna, które projekty tworzyłysmy inspirując się bardziej estetyką Natalii, a które moją. – dodaje Patrycja.

Wspólną wizję zaczęły od stworzenia albumu inspiracji, a następnie – każda z osobna – przygotowała swoje wymarzone modele. Must have Natalii to m.in. bluza z kołnierzykiem i ciemne jeansy z grubej bawełny, Patrycja natomiast uwielbia krótkie vintage sukienki i wiązane na głowie chusty. Obie chciały też stworzyć własne, unikalne kolczyki koła.

Finalnie kolekcja opiera się na odcieniach różu i motywach kwiatowych, a materiały, z których powstała, są tak samo wyjątkowe jak projekty: organiczna bawełna z certyfikatem GOTS, włoski jeans barwiony ekologiczną technologią Smart Indigo™, przewiewna wiskoza i starannie wyselekcjonowana bawełna.

Owoce wspólnej pracy

Oferta jest bogata i różnorodna – znajdziemy w niej jeansy, dwie wersje kolorystyczne każdej z dwóch spódniczek, trzy sukienki, boho longsleevy, body, bluzy z haftami oraz apaszki wykończone koronką.

Biżuteria to m.in. cztery modele kolczyków, dwa modele pierścionków, zawieszki w kształcie kwiatów, a także dwie wielkości nausznic. Każdy element biżuterii dostępny jest w wersji srebrnej i pozłacanej, z możliwością wyboru wstawki w postaci kamienia księżycowego lub arbuzowego kwarcu.

– Myślę, że żadna z nas nie spodziewała się, jak lekko i przyjemnie będzie nam tworzyć wspólnie tę kolekcję. Przez wszystkie etapy przeszłyśmy gładko i zgodnie. Ze spotkania na spotkanie miałyśmy poczucie, że łączy nas coraz więcej – nie tylko zawodowo, ale też prywatnie. Dobieranie guzików, czy dopasowywanie kamieni do tkanin przeplatałyśmy (czasami wielogodzinnymi) rozmowami. Obie jesteśmy zakochane w efektach tej współpracy i od kilku tygodni nosimy dumnie prototypy – opowiadają twórczynie. NAGO x KOPI to bez wątpienia opowieść o przyjaźni, kobiecości, pasji i pięknie zamkniętym w różowych detalach.

i Autor: materiały prasowe NAGO x KOPI

